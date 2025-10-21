PATRIMONI
Els llaços entre Viñes, Virgili, l’Orfeó Lleidatà i la Seu Vella
Taula redona prèvia al dia del monument
L’Espai Orfeó de Lleida va obrir ahir les activitats de la setmana prèvia a la celebració diumenge vinent del Dia de la Seu Vella amb una taula redona sobre dos figures lleidatanes de les quals aquest 2025 se celebren commemoracions: el pianista Ricard Viñes, en el 150 aniversari del seu naixement, i el director coral, pedagog musical i activista cultural Lluís Virgili, en aquest cas en el centenari. El debat, moderat pel president dels Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, va comptar amb la participació de Lluís Marc Herrera, catedràtic de Secundària i doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, especialitzat en didàctica musical i la història musical de Lleida; i Jordi Mestre Gorné, tercera generació de l’empresa familiar Mestre i coautor de diversos llibres sobre història local i de la Seu Vella. La cita tenia per objectiu recordar els vincles entre Viñes, Virgili, l’Orfeó Lleidatà i la Seu Vella.
Les activitats seguiran avui (18.30 h) amb una conferència a la Canonja de la Seu Vella sobre les campanes del monument lleidatà, a càrrec del musicòleg Josep Maria Salisi.