Teatre AEM representarà 'Tenorio en Broma' el 2 de novembre: "una versió divertida i fresca del clàssic Don Juan"
L'única funció servirà per tancar el centenari del grup teatral
AEM Teatre tancarà el seu centenari amb una única funció de 'Tenorio en Broma' una adaptació còmica del clàssic 'Don Juan Tenorio'. L'obra es representarà el 2 de novembre a les 18:30 al teatre de la Llotja de Lleida, i l'adaptació està escrita per Nofre Llonze.
Segons els mateixos creadors, 'Tenorio en broma' és una versió "divertida, fresca i plena de picardia". Una obra que promet moltes rialles i teatre.
L'adaptació comença, com a l'obra original, amb l'aposta entre Don Juan i Don Luís per veure qui aconsegueix conquerir més dones i duels durant un any. Tot i això, durant l'aventura Don Juan coneixerà a Doña Inés, de qui s'enamorarà i a partir d'aquí res serà igual.