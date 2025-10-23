MÚSICA
El trio lleidatà Selva Nua publica el seu segon disc
El pròxim 31 d’octubre, l’àlbum titulat ‘I tu què fas quan no fas res?’. Vuit cançons de sonoritat pop i influències soul
Tres anys després del seu àlbum de debut, Momentani, que va suposar un esclat sorprenent en l’actual escena musical de Ponent, el trio lleidatà Selva Nua torna amb força amb el seu segon treball discogràfic, titulat I tu què fas quan no fas res?, i que té prevista la sortida al mercat el pròxim 31 d’octubre.
En un comunicat promocional del segell Bankrobber, la banda assegura que aquest nou àlbum reuneix “un catàleg d’excel·lents cançons, dards de música pop constant que apunten, es claven, just al nervi que uneix el cor amb l’hemisferi dret del teu cervell; cançons que t’emocionaran i et faran ballar”.
Selva Nua és un trio format per Joana Jové (veu i guitarra), Adrià Garcia (baix) i una incorporació recent, Pol Mitjans (bateria), originari d’Igualada (va arribar fa anys a la capital del Segrià per estudiar a la Universitat de Lleida). En les actuacions en directe, els acompanyen també Miquel Allué (guitarra) i Arni Gudjonson (teclats).
El trio revela que “la zona zero on naix aquesta música és un pis compartit. Un còctel de convivència en el qual la vida quotidiana pot donar peu a totes les aventures possibles, i més quan la música flueix sense parar”.
Vuit cançons
Cada una de les vuit cançons del disc –amb títols com Música pop constant, Punt mort, Davant del mirall o Miaboko (llegiu “m’hi aboco”)– representen un punt d’inflexió emocional. Totes parteixen de coses petites i quotidianes, hi ha crisis, records, pèrdues..., el passat trucant a la porta per qüestionar el present.
Selva Nua firma un segon disc més madur, intens i, alhora, íntim. I tu què fas quan no fas res? remet a la fórmula musical essencial del grup lleidatà: sonoritat pop, influències soul i picades d’ullet a la música lo-fi, amb unes lletres introspectives i evocadores, melodies singulars, diferents i sorprenents, sintetitzadors nostàlgics, guitarres amb moderació, línies de baix emblemàtiques i bateries tenaces.