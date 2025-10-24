EDITORIAL
Eclecta naix per editar llibres de qualitat de Lleida al món
Ferran Sáez i la seua nova novel·la, protagonistes en l’estrena a la Llotja
Prop de tres-centes persones van omplir ahir la sala Leandre Cristòfol de la Llotja per gaudir de tota una estrena. No es tractava d’una obra de teatre ni d’una pel·lícula, sinó que el públic hi va acudir a parlar de llibres. Els de la nova Eclecta editorial, el projecte impulsat pels germans Jordi i Ramon Souto, ja una realitat quatre anys i mig després d’inaugurar a Lleida la llibreria La Fatal. Uns altres dos germans lleidatans, el filòsof i professor universitari Ferran Sáez, i la periodista, escriptora i directora de SEGRE, Anna Sàez, van protagonitzar la primera presentació del primer llibre del segell Eclecta, L’altra hipòtesi, en el qual l’escriptor de la Granja d’Escarp se submergeix en la literatura fantàstica. Una novel·la d’autor local amb vocació universal, com la filosofia mateixa d’Eclecta.
“És un projecte ambiciós amb voluntat d’editar llibres de qualitat de diversos gèneres des de Lleida, sense complexos; obres intel·ligents que no deixin indiferents, en català i en castellà per a tot Espanya”, va afirmar Jordi Souto.
El seu germà Ramon, al capdavant de la seu barcelonina de l’editorial, va assegurar que “fins fa poc menys d’un any no figurava entre els nostres plans crear un segell editorial”, abans de recordar que l’afició literària d’ambdós “segurament es deu al fet que vam créixer en una casa farcida de llibres; a la gran afició del nostre pare per la lectura, igual que el nostre germà gran; a la immensa fortuna d’haver tingut grans professors; i al suport incondicional de la nostra mare”. Ambdós també van rebre el suport institucional, en un acte que no es van perdre l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el president de la Diputació, Joan Talarn. Aquest va felicitar el naixement d’una editorial “creada des de Lleida amb vocació internacional, una bogeria preciosa perquè llegir, pensar i raonar cada vegada costa més al món en què vivim”.
En aquesta mateixa línia, Larrosa va destacar que “és un orgull de ciutat poder estrenar aquesta nova editorial, una aposta per la paraula impresa, la reflexió i el pensament, des del convenciment que la cultura és la millor eina de transformació per a un futur millor”.
Un catàleg amb novetats i una dotzena de títols en preparació
El públic ja va poder comprar ahir els dos primers títols d’Eclecta: la primera traducció al català de tot un clàssic literari, Els idus de març, de Thornton Wilder, i L’altra hipòtesi, de Ferran Sáez, però “en tenim més, una dotzena, en preparació”, va explicar Jordi Souto. De fet, les novetats són tres, perquè aquest llibre ha estat editat també en castellà, traduït pel mateix autor, per “reivindicar un escriptor amb una gran novel·la que no és local, és universal”. Una distopia fantàstica que arranca amb una acció esperpèntica, traslladar la Gran Muralla xinesa, pedra a pedra, 400 metres al sud. En una divertida entrevista conduïda per Anna Sàez, l’autor va revelar per què comença així: “Perquè em venia de gust.” És el detonant d’una història que, des de l’any 2194, alerta sobre “un futur de la civilització, que no és gaire lluny i que, si continua així, caldria canviar”. Eclecta publicarà al novembre una biografia de Tolstoi, fins ara només en rus i anglès, i un premiat assaig de l’argentina Marina Berri. I el 2026 arribarà una obra de Pedro Olalla i una novel·la del lleidatà Pere Pena.