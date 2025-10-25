CINE
El Ribera del Sió i la Caparrella guanyen el Som Secundària
Els instituts Ribera del Sió d’Agramunt i la Caparrella de Lleida van ser reconeguts ahir com a guanyadors del Som Secundària en les categories d’ESO i Batxillerat-CFGS, respectivament. Es tracta del concurs de curtmetratges elaborats per estudiants que organitza el festival Som Cinema.
D’altra banda, la tercera jornada del certamen va acollir la projecció de la pel·lícula Parirem sense por, de la directora lleidatana Alba Pifarré.
Es tracta d’un documental que “reinvidica l’embaràs i el part com un procés fisiològic normal del cos humà, que no és en absolut negatiu”, va dir ahir la cineasta.