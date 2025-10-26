SEGRE

Un detingut a Lleida en la desarticulació d'una xarxa internacional de tràfic de persones per a l'explotació sexual

La policia també fa dues detencions a Portugal i aconsegueix rescatar vuit possibles víctimes

Agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia Judiciària de Portugal, han desarticulat una xarxa internacional de tràfic de persones per a l'explotació sexual. En l'operació, s'ha detingut una persona a Lleida i dues a Faro (Portugal). També s'han pogut rescatar vuit possibles víctimes. 

La investigació va començar l'any passat, quan es va detectar un entramat criminal que captava i traslladava dones des de l’Amèrica del Sud per explotar-les sexualment. Una de les víctimes la va reclutar una estructura paramilitar a l’Amèrica Central; posteriorment, la van traslladar a diversos països asiàtics i, finalment, a Espanya, on va continuar sent explotada a diferents punts de l’Estat.

El 7 d'octubre, es van fer quatre entrades i registres a Lleida, Tudela (Navarra), Irun (Guipúscoa) i Faro (Portugal). Arran d'això es va detenir els líders de la trama, la parella de Faro, i una altra persona a Lleida que feia funcions de traslladar i controlar les víctimes.

La feina conjunta del Grup de Tràfic d’Éssers Humans dels Mossos d’Esquadra i de la Unitat de Policia Judicial de Zona (UPJZ) de Catalunya de la Guàrdia Civil, va permetre identificar els integrants de l’entramat i localitzar-ne els principals responsables: una parella que residia a Portugal.

Als registres es van localitzar vuit dones de diferents nacionalitats sud-americanes (Colòmbia, Veneçuela, Brasil i Paraguai), considerades víctimes potencials de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual. Les dones van rebre atenció i assistència especialitzada.

En els registres es van intervenir 3.800 euros en efectiu, documentació, dispositius electrònics, munició i marihuana. Al domicili de Portugal, també es van constatar delictes de tinença il·lícita d’armes i tràfic de drogues.

