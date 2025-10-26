Álex Márquez (Ducati) festeja el seu subcampionat liderant un podi espanyol a Sepang
El pilot espanyol Álex Márquez (Ducati) va celebrar de la millor manera possible la consecució del subcampionat en la categoria de MotoGP del Mundial de Motociclisme després d’imposar-se aquest diumenge en la cursa del Gran Premi de Malàisia, antepenúltima cita del calendari, amb el català encapçalant un podi nacional acompanyat per Pedro Acosta (KTM) i Joan Mir (Profunda).
El de Cervera, que va tancar dissabte amb la seua segona posició en l’Esprint la segona plaça del campionat per darrere del seu germà Marc, va sumar la seua tercera victòria de la temporada després de les aconseguides a Jerez de la Frontera (Cadis) i Montmeló (Barcelona), i ho va fer de forma molt autoritària.
Partint des de la segona posició per darrere de l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), Márquez va aconseguir agafar el cap de la cursa en els primers girs a Sepang després de desfer-se de 'Pecco' i d’Acosta i va posar des d’aleshores un ritme molt fort que va ser inabastable per a la resta de rivals.
El pilot ilerdenc no va deixar anar el lideratge ni va deixar que ningú no se li atansés per guanyar amb molta autoritat més de dos segons i mig d’avantatge per certificar a més el títol de millor equip independent per al Gresini Racing, que no va tenir un diumenge complet per la caiguda de Fermín Aldeguer.
"A nivell de sensacions, no estava sent un gran cap de setmana. Vam tenir dos caigudes divendres i les sensacions no eren perfectes, precisament. Tanmateix, avui diumenge hem fet servir una estratègia intel·ligent en fer el moviment d’avançar 'Pecco al principi de la carrera perquè sabia que aquesta era la clau. Estic molt content, és una victòria molt important per a nosaltres, però ara els meus pensaments estan amb els pilots de Moto3. Tinc sensacions trobades i creuo els dits per ells", va assenyalar Márquez després de la carrera en declaracions facilitades per Estrella Galícia 0,0.
Per darrere, Bagnaia i Acosta mantenien un bonic duel del qual sortia vencedor l’italià, que provava de retallar la diferència amb el cap de la carrera, però a qui l’infortuni se li anava a creuar una vegada més en aquesta negra temporada. A sis voltes del final, el murcià li superava i poc després faria el mateix un Joan Mir, que havia sortit des de la setena plaça i que s’aprofitava de l’abandó del de Torí per un problema amb un pneumàtic a causa d’una punxada. Aquest '0' li va costar a més el tercer lloc de la classificació en benefici del seu compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), que només va poder ser onzè.
Amb Márquez, sòlid guanyador, el de Mazarrón, que va decidir córrer sense part de l’electrònica en el seu KTM, i el balear van completar el podi, amb el murcià, que va pujar per quarta ocasió aquest any i es posa en la baralla pel tercer lloc de la general, avantatjant en sis segons el seu compatriota, que tampoc no va patir massa persecució dels seus rivals i va sumar el seu segon podi de l’any després del tercer lloc al Japó.