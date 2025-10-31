LLENGUA
Una odissea per aprendre català
Una ucraïnesa de Tàrrega explica el llarg camí de vuit anys fins a aconseguir el nivell C1 i denuncia la falta d’oferta formativa. Hi va invertir mil hores d’estudi, 8.710 quilòmetres i 2.600 euros
Vuit anys, tretze professors, mil hores d’estudi, 8.710 quilòmetres i 2.600 euros invertits. Aquest és el balanç personal d’Anastasiya Oliynyk Kabachynska, una ucraïnesa resident a Tàrrega que finalment ha assolit el nivell C1 de català després d’un llarg camí ple d’obstacles. La seua història és un testimoni de perseverança, però també una denúncia de les dificultats existents per poder aprendre català fora de les grans ciutats.
Amb formació en Ciències Jurídiques i experiència a Nacions Unides, Anastasiya va arribar a Tàrrega amb el seu marit, natural de la capital de l’Urgell, i de seguida va entendre que, per integrar-se completament, havia de dominar la llengua de la zona. Tanmateix, va descobrir que en una ciutat de gairebé 20.000 habitants era més fàcil trobar classes d’anglès o alemany que cursos avançats de català. Després de superar el nivell A2 amb el Consorci per a la Normalizació Lingüística (CPNL), les opcions presencials per continuar desapareixien. “Havia d’anar a Igualada o a Lleida, a 50 quilòmetres”, recorda. Un d’aquests cursos ni tan sols el va poder acabar perquè faltava un alumne per arribar al mínim de deu. A les carències formatives es van sumar les interrupcions per motius familiars, la covid i la guerra a Ucraïna, durant la qual va ajudar tretze refugiats. “Una pausa que em va suposar tres anys més de feina”, explica. Els cursos online tampoc no van ser la solució. Finalment, va decidir deixar la seua ocupació i estudiar intensament a l’Escola Oficial d’Idiomes. “Vaig viure dels estalvis durant mesos”, assenyala. El sacrifici va tenir recompensa: aquest 2025 va aprovar el C1 amb el CPNL i la Generalitat, malgrat que el C2 se li va escapar per 0,38 punts. Ara acompanya altres ucraïnesos en l’aprenentatge del català a qui revela que el secret és la “constància”. Assegura que “l’enorme esforç ha valgut la pena, especialment per l’humor increïble dels catalans i per l’oportunitat d’obrir els seus grans cors”.
El CPNL rep 52 noves parelles lingüístiques
El CPNL va presentar ahir les 52 noves parelles de voluntaris i aprenents de català formades aquest curs 2025-26 a Lleida ciutat per fomentar la pràctica de la llengua. En concret, 31 tindran trobades en format presencial i 21, de manera virtual. A la resta de municipis de la demarcació, ja s’han estrenat 13 parelles i la direcció del CPNL a Lleida va avançar que se’n formaran més les properes setmanes. Així mateix, hi ha un centenar de parelles actives d’edicions anteriors.