ASTRONOMIA
Expectació pel cometa 3I/ATLAS: “No s'ha format al nostre sistema solar ni té origen 'artificial'”
L’astrofísic lleidatà Kacper Wierzchos, expert en defensa planetària de la NASA, descarta l’origen “artificial” d’aquest objecte interestel·lar. Assolirà avui el seu punt més proper al Sol
El cometa 3I/ATLAS, descobert el passat 1 de juliol, ha despertat un gran interès científic al ser el tercer objecte interestel·lar conegut fins avui. Aquest cos celeste, que s’aproximarà al Sol avui a una distància d’uns 210 milions de quilòmetres, és objecte d’estudi per part de la NASA i altres organismes científics internacionals. Malgrat la seua trajectòria hiperbòlica i comportament inusual, els experts asseguren que no representa cap amenaça per a la Terra.
En declaracions a SEGRE, l’astrofísic Kacper Wierzchos, lleidatà que treballa en un programa de defensa planetària de la NASA des d’Arizona, explica les particularitats d’aquest fenomen. “És un objecte que no s’ha format en el nostre sistema solar, sinó que ve d’un altre”, afirma. No obstant, segons Wierzchos, presenta característiques similars als cometes del nostre sistema solar, com “un embolcall gasós anomenat coma i una petita cua”.
L’astrofísic detalla que s’han detectat components habituals com el diòxid de carboni, presents en gairebé tots els cometes del nostre sistema solar, però també elements inusuals com vapor de níquel.
Així mateix, aborda directament la polèmica sobre un possible origen artificial d’aquest cometa. “La societat, per certa ignorància científica, té una predisposició a buscar explicacions exòtiques per al que no entén”, assenyala. L’expert atribueix l’origen d’aquestes especulacions a Avi Loeb, científic de Harvard, que va proposar la hipòtesi que el primer objecte interestel·lar descobert el 2017 podria ser d’origen alienígena.
La NASA continuarà estudiant aquest cometa durant els propers mesos per comprendre’n millor composició i propietats, aportant una valuosa informació. Els cometes interestel·lars són extraordinàriament rars: 3I/ATLAS és només el tercer exemple confirmat, després de l’1I/Oumuamua el 2017 i el 2I/Boríssov el 2019.
A diferència dels cometes que es dirigeixen al Sol, 3I/ATLAS viatja en una òrbita hiperbòlica a 221.000 quilòmetres per hora que eventualment el portaran de tornada a l’espai interestel·lar. El seu breu pas pel sistema solar dona als astrònoms una oportunitat única d’estudiar material format al voltant d’una estrella distant.
ASTROFÍSIC DE LA NASA
«Té similituds amb un cometa del sistema solar»
“Les afirmacions extraordinàries requereixen evidències extraordinàries”, assenyala Kacper Wierzchos a les hipòtesis sense fonament sobre el nou cometa interestel·lar, del qual assegura que té similituds amb els del sistema solar. Fill de científics, Wierzchos va viure a Lleida entre els cinc i els 18 anys. Va estudiar al Guindàvols i ha batejat un dels asteroides que ha descobert amb el nom del professor que va despertar la seua vocació, Anicet Cosialls, com va publicar l’últim número de la revista Vint-i-dos. Doctorat en astrofísica, Wierzchos treballa en un programa de defensa planetària per a la NASA.
Vint-i-dos
662607 Cosialls: Un asteroide de Lleida i un homenatge als professors que ens han marcat el camí
Joan Teixidó
Vint-i-dos
Anicet Cosialls: “Comparteixo ruta amb Einstein, Oró i Laplace!”
Joan Teixidó
Vint-i-dos
Als nostres professors
Joan Teixidó