Preguntes i respostes sobre el cometa 3i/Atlas: l'objecte que ha generat expectació mundial
Aquest és només el tercer objecte detectat fora del nostre Sistema Solar, després d'Oumuamua el 2017 i Borisov el 2019, i genera gran expectació científica
L'observatori ATLAS a Xile ha descobert recentment un nou objecte que ha revolucionat la comunitat astronòmica. Es tracta del cometa 3I/ATLAS, identificat l'1 de juliol de 2025 com el tercer objecte interestel·lar mai observat per la humanitat, procedent de fora del nostre Sistema Solar. Aquest fenomen espacial s'uneix als seus predecessors 1I/'Oumuamua (detectat el 2017) i 2I/Borisov (2019).
La importància d'aquest tipus d'objectes rau en la seva naturalesa completament aliena a la nostra. Mentre tots els planetes i cossos del Sistema Solar comparteixen un origen comú, aquests visitants interestel·lars transporten pistes sobre la formació d'altres sistemes planetaris, oferint una finestra única a l'estudi d'altres regions de la galàxia.
El cometa 3I/ATLAS va ser detectat inicialment pel telescopi del sistema d'alerta d'impactes terrestres d'asteroides (ATLAS) a Río Hurtado, Xile. La seva inusual trajectòria va despertar immediatament les sospites dels astrònoms, que posteriorment van confirmar el seu origen interestel·lar, atorgant-li la designació formal que ara porta.
Característiques principals del visitant interestel·lar
Aquest cos celeste presenta unes característiques extraordinàries que el fan especialment valuós per a l'estudi astronòmic. Amb una mida d'entre uns centenars de metres i alguns quilòmetres de diàmetre, el cometa viatja a l'impressionant velocitat de 210.000 km/h, la més alta mai registrada per a un visitant del Sistema Solar.
La seva edat s'estima en milers de milions d'anys, com indica la seva velocitat, evidència que ha estat vagant per l'espai durant un període extremadament llarg. El cometa farà la seva màxima aproximació a la Terra el 19 de desembre de 2025, mantenint-se a uns 270 milions de quilòmetres del nostre planeta (1,8 vegades la distància Terra-Sol).
L'ESA i la seva contribució a l'observació
L'Oficina de Defensa Planetària de l'Agència Espacial Europea (ESA) ha respost ràpidament al descobriment. Els astrònoms de l'ESA participen activament en els esforços globals per rastrejar la trajectòria del cometa utilitzant telescopis a Hawaii, Xile i Austràlia, i també cerquen evidències de la seva existència en dades més antigues.
Diverses missions espacials de l'ESA observaran el cometa en els propers mesos. El telescopi espacial Hubble de la NASA/ESA ja ha capturat un plomall de pols expulsat des de la cara del cometa escalfada pel Sol, així com indicis d'una cua de pols que s'estén des del seu nucli.
Observacions des de Mart i missions futures
Les missions marcianes de l'ESA, Mars Express i l'ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), van observar el cometa amb diversos instruments durant la seva màxima aproximació a Mart el 3 d'octubre de 2025, quan es trobava a uns 30 milions de quilòmetres del planeta vermell.
De totes les naus interplanetàries de l'ESA, la missió Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) probablement tindrà la millor vista de 3I/ATLAS en un estat molt actiu. Juice intentarà realitzar observacions al novembre de 2025 utilitzant diverses càmeres, espectròmetres i sensors de partícules. S'està considerant la coordinació amb la missió Europa Clipper de la NASA.
Seguint les passes de la missió Rosetta de l'ESA, que va aterrar al cometa 67P el 2014, l'agència està desenvolupant actualment la missió de nova generació Comet Interceptor. Aquest projecte serà el primer a visitar un cometa procedent directament de les regions externes del Sistema Solar, portant material intacte des de l'alba del nostre sistema planetari.