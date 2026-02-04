PAERIA
Les obres del centre comercial Promenade Lleida a Torre Salses començaran el 26 de febrer
Larrosa ho anuncia i recorda que el promotor ha d’invertir 9 milions per desdoblar l’avinguda Víctor Torres. Carpetada a la mesquita als Frares perquè l’associació islàmica “ha retirat la petició”
El promotor de Promenade Lleida, el gran parc comercial projectat a Torre Salses, preveu començar el 26 de febrer les obres dels edificis i espais que allotjaran botigues, bars i restaurants, un gran cine i un hipermercat en una parcel·la de més 50.000 metres entre la Bordeta i els Mangraners. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la seua reunió anual amb els mitjans de comunicació. Va assenyalar que el promotor del centre invertirà 43 milions en la primera fase i nou milions més per desdoblar l’avinguda Víctor Torres, que donarà accés al complex des de l’LL-11.
Aquests 9 milions per a infraestructures públiques s’incorporaran al pressupost municipal del 2026, que ahir va quedar aprovat de forma automàtica perquè l’oposició no ha arribat a cap acord per presentar una moció de censura contra Larrosa. Els grups disposaven d’un mes per fer-ho, des que l’alcalde va perdre la qüestió de confiança a què es va sotmetre per poder aprovar els comptes. “El ple ha enviat un missatge clar, que ha de governar Fèlix Larrosa i el PSC perquè no hi ha cap majoria ni model alternatiu, el nostre és el millor”, va dir.
L’alcalde va defensar que sense el nou pressupost, de 278 milions, “no es podria posar en marxa el nou contracte de neteja per Sant Jordi, renovar el servei de teleassistència per a 6.000 usuaris, avançar en la incorporació de 14 nous agents de la Guàrdia Urbana o invertir 1,2 milions al Camp d’Esports”. Tampoc no es podria donar llum verda a les obres perquè la canalització del riu tingui més capacitat, amb l’objectiu d’evitar la inundabilitat de Cappont. Va afegir que aviat presentaran aquestes actuacions, pactades amb el Govern central, i que el nou POUM permetrà desbloquejar el pla de l’estació.
En un altre ordre, Larrosa va explicar que la comunitat islàmica Ibn Hazm “ha retirat la petició” per construir una mesquita al polígon del Camí dels Frares i, per tant, “decau l’expedient”. L’associació ja va rebutjar presentar oferta a la licitació de la concessió de la finca, que va quedar deserta. L’equip de govern va proposar aleshores una adjudicació directa, a petició dels musulmans, amb un cànon rebaixat fins als 50.000 euros per 50 anys. Tanmateix, mai no va portar l’expedient al ple a causa de la falta de suports entre la resta de grups.
L’alcalde va valorar que “el gran repte del mandat” és garantir un habitatge per als joves i per a les famílies. Va detallar que actualment hi ha 896 habitatges en construcció a la ciutat, dels quals només estan protegits 159, el 18 per cent. Per equilibrar-ho, la Paeria preveu tramitar pròximament 190 pisos assequibles nous en col·laboració amb el sector privat.
Nou comissionat d’alcaldia d’espai públic i cos d’inspectors
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar ahir la creació d’un comissionat d’alcaldia que s’encarregarà de vetllar pel bon funcionament dels espais públics de la ciutat, en coordinació amb tots els serveis i empreses concessionàries. Serà Jordi Domingo, fins ara cap de servei de Serveis Urbans. Aquest nou comissionat tindrà al servei un cos d’inspecció amb capacitat sancionadora, segons va explicar l’alcalde. En matèria de civisme i seguretat, Larrosa va constatar que “baixen els fets delictius i puja l’eficiència policial”, però “s’ha de percebre” per part de la ciutadania, va admetre. En aquest sentit, va anunciar que aviat s’adjudicarà el nou sistema amb intel·ligència artificial per a la Guàrdia Urbana que permetrà la “detecció automàtica de situacions de risc, intrusions, aglomeracions, conductes anòmales o armes”, va detallar. Així mateix, el 2026 haurà d’acabar amb 260 agents actius de la Policia Local, va afegir.L’alcalde va confirmar la seua intenció de portar la votació del POUM al ple del març, en el qual també es preveu sotmetre a aprovació inicial l’ampliació de 450.000 metres quadrats del polígon El Segre, va indicar. Així mateix, aquest mes es reunirà el patronat de Fira de Lleida per aprovar el concurs d’arquitectura del nou recinte firal a l’antiga Hípica, i “s’està a punt de licitar” el projecte per donar nous usos al baixador de busos del carrer Saracíbar. Larrosa també va assenyalar que el Palau de Vidre “s’acabarà de forma immediata”. El primer edil va destacar que el govern compta amb 120 projectes en marxa, però va admetre que alguns no es poden fer sense suport de l’oposició.
Crítiques de l’oposició, que insta l’alcalde a fer autocrítica
El cap de l’oposició i portaveu del PP, Xavier Palau, va criticar que Larrosa va fer “molts anuncis”, però “no aborda els problemes de la degradació dels barris, la seguretat, l’etnificació i la guetització, mentre segueix endavant amb el seu model d’inclusió fins que les urnes sentenciïn un govern acabat i esgotat”. La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va lamentar que “l’alcalde serà responsable de la mort de l’Eix Comercial” i va valorar que Larrosa “va deixar un POUM encallat i sense pactar amb ningú el 2019, i ho tornarà a fer vuit anys després”, per la qual cosa va instar a rebutjar-lo i començar-lo de nou. La seua homòloga de Junts, Violant Cervera, va considerar que l’alcalde “s’oblida del dia a dia” i de les necessitats de les persones vulnerables, així com de l’Horta, del Pla de l’Estació o del calendari de Torreblanca. “Volem un comerç de proximitat forta”, va afirmar. L’edil del Comú, Laura Bergés, va lamentar que Larrosa “s’ha limitat a reiterar projectes sense cap autocrítica ni reflexió real”.