TRIBUNALS
El jutge investiga l’externalització de la inspecció de la Diputació de Lleida
Admet una demanda de l’Associació Nacional d’Inspectors de la Hisenda Pública Local. L’ens provincial afirma que no ha externalitzat el servei
El Jutjat de Lleida ha admès a tràmit la denúncia presentada per l’Associació Nacional d’Inspectors de la Hisenda Pública Local (ANIHPL) contra la suposada externalització fraudulenta dels serveis d’inspecció tributària en l’àmbit provincial, en aquest cas de la diputació de Lleida, segons fonts d’aquesta associació. La decisió judicial suposa, segons l’organització, “un avenç molt important” en la lluita contra l’abandó que, denuncien, pateixen les Hisendes Públiques locals de tot l’Estat des de fa dècades.
Per la seua part, fonts de la diputació de Lleida van explicar que l’externalització d’aquest servei formava part d’un acord marc de la FEMP (Federació Espanyola de Municipis) a què es va adherir el 2024, però que no s’ha utilitzat mai. En aquest sentit, van dir que desconeix per quina raó el Jutjat ha admès a tràmit la denúncia.
Segons un comunicat de l’associació d’inspectors de la Hisenda Pública Local, “fa anys que l’ANIHPL alerta de la proliferació de contractes mitjançant els quals centenars d’ajuntaments i diputacions haurien cedit funcions pròpies dels inspectors municipals a empreses privades”. Aquesta pràctica, segons detallen, implica l’“expulsió” de l’empleat públic de tasques que la llei reserva en exclusiva a funcionaris, amb el consegüent risc per a les garanties dels contribuents i l’interès general. Afirma que la participació de personal aliè a l’Administració Tributària constitueix una “intromissió il·legal” en funcions reservades a agents de l’autoritat. A més, assegura que, en molts casos, les empreses adjudicatàries no es limiten a tasques d’assistència tècnica, sinó que arriben a fer requeriments contribuents, actuacions sancionadores i fins i tot a dissenyar plans d’inspecció, seleccionant qui investigar.
Aquesta associació alerta que aquestes actuacions deriven en una “judicialització permanent” i en la “paràlisi administrativa”, ja que molts procediments acaben anul·lats al demostrar-se la intervenció d’empreses privades en tasques inspectores. Per això, considera que “aquest cas judicial” és un reflex més de l’“abandó” que pateixen les hisendes locals, afectades també per la inseguretat jurídica de diversos tributs, com la Plusvàlua, el de Construccions, Instal·lacions i Obres, el de Vehicles de Tracció Mecànica o el d’Activitats Econòmiques (IAE) o la Taxa de Residus.