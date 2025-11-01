ORQUESTRA
Cinc programes simfònics en el nou curs de l’OJC
Arranca el dia 8 d’aquest mes amb l’estrena d’‘Ecos de la terra’. Primera temporada completa dirigida per Xavier Pagès-Corella
Il·lusiona(n)t amb l’OJC és el lema de la temporada 2025-26 de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), que inclou cinc grans programes simfònics, concerts extraordinaris i activitats paral·leles. Es tracta de la primera temporada completa del director artístic Xavier Pagès-Corella, nomenat el febrer passat, i pretén transmetre la il·lusió com a motor creatiu, pedagògic i social. Els cinc programes desenvolupen el leitmotiv des de diverses perspectives. En primer lloc, presentaran Ecos de la terra, del compositor lleidatà Miquel de Jorge Artells, a la Seu d’Urgell i al teatre de la Llotja de Lleida (8 i 11 de novembre). D’altra banda, l’OJC interpretarà Músiques il·luminades a Tàrrega (3 de desembre) i, paral·lelament, el projecte pedagògic insígnia de l’orquestra, Acadèmia OJC, farà sessions a Solsona i Lleida dedicades a Ricard Viñes, i a la capital de la Segarra per commemorar el Mil·lenari de Cervera. Finalment, el concert Units per l’embruix està previst al Palau de la Música Catalana i l’Auditori de Lleida (17 i 22 de març). Així mateix, està previst programar diversos concerts per clausurar l’Any Cercós.