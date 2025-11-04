ART
Pintures inèdites des de l’exili
Exposen per primera vegada l’obra de l’advocat lleidatà Miquel García Santesmases, mort el 2001. Mostra de 25 quadres a l’Ateneu Popular
L’Ateneu Popular de Ponent va inaugurar ahir la primera exposició pictòrica d’un personatge històric i desconegut de Lleida, l’advocat republicà Miquel García Santesmases (1914–2001). Una mostra de 25 pintures, que conservava la família al seu domicili a Barcelona i que, ara, amb l’objectiu de donar a conèixer la passió artística d’aquest lleidatà que va acabar treballant a les Nacions Unides, han volgut que el primer lloc on s’exhibissin fos a la seua Lleida natal. Als anys 20 i 30 del segle passat, García Santesmases va mantenir amistat amb les famílies Perenya, Torres, Godàs i Estadella, noms destacats de la societat lleidatana. Després d’estudiar Dret a la Universitat de Barcelona, la Guerra Civil el va portar a allistar-se a la Columna Durruti. El 1939 va emprendre el camí de l’exili, iniciant un llarg recorregut vital que el va dur a França, la República Dominicana i Mèxic, on va iniciar la seua passió per la pintura. El 1952 es va instal·lar a Nova York, treballant per a les Nacions Unides, institució internacional a la qual va estar vinculat fins al seu trasllat a Ginebra el 1966. A mitjans dels anys 80 va tornar a Catalunya, on va morir el 2001. La seua obra pictòrica, marcada per una mirada íntima i serena, reuneix retrats, bodegons i paisatges inspirats pels viatges i pels escenaris que més va estimar de la Costa Brava i la Cerdanya. Podrà visitar-se a l’Ateneu Popular fins al 30 de gener (els dilluns, de 17.00 a 20.00 h, i de dimarts a divendres, de 9.00 a 13.00 i 17.00 a 20.00). La presidenta de l’Ateneu, Carmina Pardo, va acompanyar la filla de l’artista, Elisa, i dos de les seues netes, Marta i Elena, en un acte també amb la regidora i diputada provincial Sandra Castro i la portaveu d’ERC a la Paeria Jordina Freixanet, que va comentar que “seria oportú” comptar amb obra de García Santesmases al Morera.