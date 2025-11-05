CERTAMEN
El festival teatral elPetit arribarà al Centre Penitenciari Ponent
Amb propostes familiars a l’Escorxador i la Biblioteca Pública de Lleida
El Festival elPetit, el certamen internacional d’arts escèniques per al públic infantil i familiar, celebrarà aquest mes de novembre la 21 edició amb un cartell de fins a 97 funcions en 25 espais de Sabadell, Igualada, Barcelona, Lleida, Olot, Benicàssim, Sant Cugat, Viladecans, Granollers, Sant Quirze del Vallès o Madrid i, com a gran novetat, la incorporació al programa del Centre Penitenciari Ponent, a més del Teatre Lliure de Montjuïc, amb l’objectiu d’atansar-se a noves realitats i sumar capacitat d’arribar a més públic.
En la presentació ahir a Sabadell van destacar la participació de companyies procedents d’Alemanya, Noruega, França, Andalusia i Catalunya en un cartell –sota el lema Teixim?– pensat per impulsar el teatre com a eix vertebrador de les propostes i que reivindica construir xarxes per trencar amb l’individualisme.
Com en les últimes edicions, el festival comptarà amb dos cites al Teatre de l’Escorxador. El dissabte 15 de novembre (11.00 hores), la companyia catalana Engruna Teatre oferirà el muntatge de teatre d’objectes i ombres i música DO2 llops, per a nens a partir de 3 anys. El dijous 13, conduiran un taller familiar a la Biblioteca Pública inspirat en la proposta DO2 llops. El diumenge 16 (12.00 hores), seran els alemanys Tangram Kollektiv els que presentaran l’obra de teatre d’ombres Shattenwerfer (les ombres de l’ombra).
Per la seua banda, la Cia. Voël impartirà al Centre Penitenciari Ponent el taller familiar Cos a cos, d’acrobàcies i moviment cos a cos a través del joc i l’experimentació.