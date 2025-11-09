ENCIPLOPÈDIA
Viquipèdia compta amb mig centenar d’editors a Ponent
Primera Viquitrobada, ahir i avui a Lleida, amb una trentena de participants
El Museu Morera va acollir ahir la primera Viquitrobada que se celebra a Lleida (i seguirà avui diumenge), en les 18 edicions d’aquest encontre anual organitzat per Amical Wikimedia que reuneix usuaris d’aquesta enciclopèdia digital internacional de referència. És la segona cita a Ponent després de la celebrada a Cervera el 2019. De fet, la presidenta d’aquesta organització independent de voluntaris a favor de la llengua i la cultura catalanes, Núria Ribas Valls, va destacar precisament l’“ampliació territorial” de les seues activitats, perquè no es concentrin en exclusiva a Barcelona. En aquest sentit, va remarcar que actualment almenys mig centenar d’editors de la Viquipèdia en català amb identificació d’origen –no resulta obligatori especificar-ho– procedeixen de les comarques de Ponent. A la geografia de parla catalana hi ha almenys un miler d’usuaris, dels quals 400 són molt actius en la confecció d’aquesta enciclopèdia digital. Entre la trentena presents al Morera, Albert Rodríguez (Lleida, 1980), professor de Filosofia a l’institut La Mitjana de la capital del Segrià, ja ha superat els deu anys d’editor de la Vikipèdia. “Al principi escrivia sobre temes educatius, però a poc a poc t’hi vas aficionant i acabes editant de tot, des de filosofia a grups de música. Resulta gairebé a ddictiu!”, va reconèixer.
Ribas Valls va recordar que la Viquipèdia catalana supera avui dia els 780.000 articles i és una de les primeres edicions històriques d’aquesta iniciativa digital i la segona a tenir contingut. De fet, va comparar aquesta xifra, per exemple, “amb els 500.000 articles de la Viquipèdia de Romania, un país que més que dobla la població de Catalunya i compta a més amb el suport de l’aparell estatal”.
Malgrat que en els rànquings dominen les llengües majoritàries –digui’s xinès, castellà o anglès–, la classificació de qualitat de la Viquipèdia (que mesura només els 10.000 articles que tota enciclopèdia digital hauria de tenir en la seua llengua) situa la Viquipèdia catalana en la quarta posició internacional, només darrere de la sèrbia, l’espanyola i l’anglesa, i davant de cultures com la xinesa, la francesa, la japonesa, la russa, l’alemanya i la italiana.
Com és costum en cada Viquitrobada, la cita va arrancar amb la conferència d’un convidat especial. Al Morera, l’historiador de l’art i professor de la Universitat de Lleida Albert Velasco va explicar alguns dels episodis viscuts com a investigador i conservador del Museu de Lleida, que va revelar al seu llibre A la recerca de l’obra perduda (Pòrtic, 2023).
Entre altres activitats, també es va parlar del 25 aniversari de la Viquipèdia, que se celebrarà el març vinent. Es va revelar el cartell commemoratiu, creat per un grup d’alumnes de La Bressola-Mas Rosselló, a Canet de Rosselló. La vicepresidenta de l’associació Amics de La Bressola, Elisenda Puig, va valorar la col·laboració d’aquest projecte pedagògic i cultural català a la Catalunya Nord (que el 2026 complirà 50 anys) amb Amical Wikimedia: “L’escola és un dels puntals per al català a la Catalunya Nord, no només per al miler d’alumnes actuals sinó també per a les seues famílies.”