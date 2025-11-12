LLIBRES
‘Abisme’ és “una novel·la dura, per incomodar el lector”
Francesc Viadel retrata la Barcelona sòrdida després de la bombolla immobiliària
Amb una llarga trajectòria literària de més de trenta anys, l’escriptor i periodista valencià Francesc Viadel (Algemesí, 1968) tambien exerceix de professor de Comunicació en la Universitat Ramon Llull de Barcelona des del 2008. Establert a la capital catalana des de just l’època de l’esclat de la bombolla immobiliària i l’última gran crisi econòmica, Viadel ha volgut retratar a la seua nova novel·la aquells anys en què la capital catalana es va convertir en “una ciutat immisericordiosa, sòrdida, molt allunyada dels tòpics”. El resultat és Abisme (Vincle Editorial), una novel·la que ell mateix defineix com “dura, de situacions que no resulten fàcils, escrita també amb la voluntat d’incomodar al lector”.
En la seua recent visita a Lleida, Viadel va explicar a SEGRE que “Abisme és una al·legoria del fracàs, escrita en clau d’humor negre, sense concessions”. El fracàs encarnat en el protagonista de la història, Rafael Bodí, un periodista fill d’emigrants valencians –l’autor assegura que no es tracta d’una autobiografia– que, en plena crisi econòmica, perd la feina i es veu obligat a buscar-se la vida al preu que sigui, “fins i tot amb activitats en el submon barceloní”. “En aquesta novel·la he volgut posar el lector davant del mirall d’una societat cruel, farcida d’individus fràgils, en aquella Barcelona de la crisi econòmica, amb el descens als inferns del protagonista i el seu entorn”, comenta l’autor.
Una obra en la qual Viadel aprofita també per retratar aquella ciutat no tan llunyana en el temps, “en la qual el protagonista passa de viure a l’Eixample a haver de traslladar-se al Carmel, una radiografia d’aquella urbs de fa uns quinze anys que no apareix actualment en la literatura catalana”.
Viadel ofereix en aquesta novel·la negra una mostra més del seu peculiar estil literari de “realisme brut” –“és la meua manera d’escriure”, reconeix–, malgrat assegurar que “soc un gran amant de Barcelona, això sí, una ciutat de molts contrastos que no deixa mai de canviar i de sorprendre”.
Viadel combina la seua activitat docent universitària amb nombroses col·laboracions en diferents mitjans de comunicació (en els últims anys a Nació Digital i La Veu del País Valencià). Ha publicat poesia, assaig i novel·les com Terra o L’estiu dels brivalls, premi Teodor Llorente de novel·la negra 2021 a València.