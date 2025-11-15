MÚSICA
La lleidatana Jordina Millà enlluerna a l’Auditori
Acompanyada pel baixista Barry Guy
La programació de la trenta-dosena edició del festival Jazztardor va presentar ahir una de les seues propostes més atrevides, protagonitzada per una lleidatana. La pianista Jordina Millà (Balaguer, 1984) va enlluernar a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida amb un concert basat en la improvisació. En col·laboració amb el contrabaixista Barry Guy (Londres, 1947), un dels més innovadors de la seua generació, van interpretar un repertori fluid en el qual tots dos instruments van poder revelar tot el seu potencial sonor.
Millà, que actualment resideix a Àustria, es dedica a la música improvisada lliure, el llenguatge contemporani i els projectes multidisciplinaris.
El Jazztardor continua avui amb dos propostes. A les 12.00, està prevista una cercavila al mercat de Pardinyes a ritme del grup Pixie Dixie i la col·laboració de la cantant Jessica Abu. A la nit, a les 22.00, el Cafè del Teatre acollirà el concert de Joan Monné Quartet, que presentarà un repertori amb piano, saxo, trompeta i contrabaix. L’entrada té un preu d’entre 15 i 18 € i es pot comprar a jazztardor.cat.