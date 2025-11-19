ARTS
El musical ‘Ànima’ i Pou, protagonistes dels Butaca
Ànima, el musical en català dirigit per Gara Roda que va inaugurar la passada temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), es va imposar dilluns als Premis Butaca d’arts escèniques amb set guardons. També destaca L’herència, de Josep Maria Mestres, espectacle del Teatre Lliure que en va obtenir quatre. Per la seua banda, l’actor i director Josep Maria Pou (Mollet del Vallès, 1944) va rebre el Butaca d’Honor Anna Lizaran per la seua dilatada trajectòria. El certamen, que va distingir les millors produccions teatrals de l’any segons els espectadors, també va coronar el treball de Rosa Renom a La majordoma i de Jordi Bosch a Mort d’un comediant en les categories interpretatives.