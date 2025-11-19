ART
Rossell, patrimoni de Lleida
La donació al Museu Morera inclou més de 200 obres del creador. El seu llegat és considerat un dels més rellevants de l’escena contemporània
El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida va acollir ahir la presentació del llegat de l’artista lleidatà Benet Rossell (Àger, 1937 – Barcelona, 2016), un conjunt de més de 200 obres i materials cedits per la seua viuda, Cristina Giorgi, a l’ajuntament de Lleida. Gran part de les produccions de Rossell donades passaran a engrossir les col·leccions municipals del museu, complint la voluntat de l’artista de tornar a la ciutat una part essencial del seu treball. L’alcalde, Fèlix Larrosa, que va presidir l’acte, va subratllar que la recepció del llegat de l’artista “suposa un reconeixement necessari a una figura fonamental de la creativitat contemporània sorgida a Ponent”. Cristina Giorgi va destacar la importància de complir les últimes voluntats de Rossell i d’assegurar que la seua obra tingui una projecció pública significativa a la ciutat. “Des del 1892 fins al 2011 va fer més de 127 intervencions vinculades amb Lleida, entre les quals diverses escultures per encàrrec”, va afirmar. Per la seua part, el director del Museu Morera, Jesús Navarro, va posar de relleu la magnitud de la donació: “Ens permet comprendre com el nostre territori forma part també d’una modernitat creativa plenament internacional.” La presentació va culminar amb una taula redona protagonitzada per Navarro, la viuda de l’artista i Àlex Mitrani, conservador del MNAC, que va dedicar una exposició a Rossell el 2022. La col·lecció que ara custodiarà el Morera reuneix 150 peces plàstiques produïdes entre 1960 i 2007, 76 films creats entre 1969 i 2016 i un ampli conjunt documental que abasta gairebé cinc dècades de la vida de l’artista.