El Govern impulsa un pla pilot per revitalitzar el comerç de centres històrics
Vol garantir una oferta comercial "viva i equilibrada"
Els consellers de Territori i d’Empresa de la Generalitat, Sílvia Paneque i Miquel Sàmper, han presentat aquest dissabte a Vilafranca del Penedès (Barcelona) la prova pilot d’un pla per revitalitzar el comerç en els centres històrics de les ciutats catalanes, que compta amb 800.000 euros.
La voluntat del pla és integrar la revitalització del comerç dins de la planificació urbanística dels municipis i crear instruments de planificació comercial i urbanística, per garantir una oferta comercial "viva i equilibrada".
A més, preveu eines de diagnòstic previ a fi d’alinear l’urbanisme i les necessitats comercials de cada zona i poder dissenyar estratègies adaptades a la realitat de cada municipi.
Sàmper ha destacat que el comerç "és un element essencial en la gestió urbanística dels barris i ciutats" i que el canvi de paradigma passa per treballar la planificació comercial juntament amb la urbanística.
Paneque s’ha referit a l’habitatge que "genera activitat econòmica, transforma barris, reactiva espais urbans i, sobretot, crea les condicions perquè les persones puguin desenvolupar els seus projectes de vida amb dignitat en entorns segurs i cohesionats".
A 12 CAPITALS DE COMARCA
La prova pilot es farà a 12 capitals de comarca: Amposta, Tortosa, Valls, el Vendrell (Tarragona), Balaguer, la Seu d’Urgell (Lleida) Berga, Igualada, Manresa, Vilafranca del Penedès (Barcelona), Figueres i Olot (Girona).
Tots rebran una subvenció de 40.000 a 80.000 euros per desenvolupar aquestes eines urbanístiques, que van des d’un mapa del teixit comercial existent i l’anàlisi qualitativa d’aquesta oferta fins l’elaboració de plans especials d’usos i activitats.
PLA DE BARRIS I VILES
Aquesta prova pilot s’emmarca en el Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, que promou la regeneració urbana i social dels barris amb més vulnerabilitat.
El programa aposta per la millora urbana, ambiental i social de barris i pobles de Catalunya, i que els ajuntaments detectin les necessitats i orientin les intervencions.