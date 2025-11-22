SEGRE

El Morera rep més de 700 originals de l’artista lleidatà Jordi Gort

El dibuixant Jordi Gort.

Redacció

El Museu Morera de Lleida acull divendres vinent, 28 de novembre, la presentació de la donació de l’obra de l’il·lustrador i escriptor Jordi Gort (Lleida, 1960-2013). Es tracta d’una entrega de 752 dibuixos originals de l’artista lleidatà que inclouen peces de les diferents edicions de la seua sèrie més coneguda, Extractes del Manual de Supervivència Estel·lar, a més dels fanzins autoeditats com Autoedicions catalans, còmics i il·lustracions diverses entre les quals destaquen el conjunt de cartes del Tarot i l’horòscop xinès.

L’acte tindrà lloc a les 18.00 hores i la seua conducció anirà a càrrec de Montse Gort, germana del dibuixant, i el poeta i escriptor Amat Baró, divulgador i especialista en l’obra de Jordi Gort.

