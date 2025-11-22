Joan Carles González Pujalte, Premi Màrius Torres de poesia: «Veig en la figura de Màrius Torres una sensibilitat semblant a la de la meua pròpia poètica»
Ha estat reconegut amb el Premi Màrius Torres de Poesia per la seua obra Tríptic de George Dyer. Esperava rebre aquest guardó?
No pas. Per a mi no és un honor. Jo escric i, quan tinc prou obra, la presento a un o diversos premis. Després intento oblidar-me’n i seguir amb la meua vida.
Era la primera vegada que es presentava al Màrius Torres?
Encara que soc de Mataró, aquest és un premi reconegut entre els qui escrivim poesia, així que ja ho havia intentat en altres ocasions. Ja tenia una certa relació amb la ciutat perquè havia publicat llibres amb Pagès Editors per a la col·lecció Biblioteca de la Suda.
La seua obra s’inspira en el pintor Francis Bacon i la relació amb el seu model, George Dyer. Per què s’hi va basar?
El que m’interessava no era tant la història de Bacon, sinó la forma de construir el poema. Em vaig basar en la idea dels seus tríptics, en la seua estructura pictòrica i en com podia traslladar-ho a la poesia.
Ha parlat del desig de traslladar aquesta pinzellada de Francis Bacon al llenguatge poètic.
Soc historiador de l’art, així que Bacon sempre ha estat molt present a la meua vida. Ell deixava que les formes sorgissin en el quadre i després les anava modelant de manera gairebé accidental. Jo faig una cosa semblant amb les paraules.
Va témer que el jurat no comprengués la seua proposta?
Sí, perquè la poesia requereix un enorme esforç de comprensió. No es tracta d’entendre-ho tot, sinó de trobar aquest fragment que t’interpel·li.
Què representa per a vostè Màrius Torres com a poeta?
És un dels grans clàssics de la nostra poesia i la seua obra dignifica profundament el català. Veig en ell una sensibilitat propera a la meua pròpia poètica.