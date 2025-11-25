MÚSICA
L’Escola de Música de Bellpuig, Mèrit Musical 2025
Durant el concert de Santa Cecília
L’Escola Municipal de Música de Bellpuig va ser reconeguda el cap de setmana passat amb el Mèrit Musical 2025 coincidint amb el seu 40 aniversari. La distinció es va entregar diumenge en el transcurs del concert de Santa Cecília d’aquest municipi de l’Urgell al Teatre Armengol. La cita va començar amb l’entrega del reconeixement i l’actuació del conjunt de combo de l’escola musical. Seguidament van actuar l’Orfeó Joventut, la Bellpuig Cobla i la Banda Municipal de Música de Bellpuig.
L’Escola Municipal de Música de Bellpuig va nàixer fa 40 anys per cobrir una necessitat cultural i musical al municipi. L’activitat va arrancar a l’antic local de l’Orfeó i en una sala cedida pel consistori. Des dels seus inicis, l’acollida va ser significativa amb més de 40 alumnes. Amb els anys, l’Escola Municipal de Música es va establir de forma estable al castell, a les antigues escoles públiques, i el curs 2021/22 l’ajuntament va fixar uns nous objectius ampliant l’oferta educativa musical i democratitzant la cultura com a eina de cohesió social.