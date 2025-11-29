ART
El món de Gort, al Morera
Rep 750 dibuixos i publicacions de l’artista lleidatà, traspassat el 2013. Donació de la seua germana al museu, que va acollir ahir un emotiu homenatge
El Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida va commemorar ahir la recepció d’un conjunt de 750 obres i publicacions de l’il·lustrador i dibuixant Jordi Gort (Lleida, 1960-2013) amb un emotiu homenatge a la seua figura i llegat, caracteritzat per escenes de ciència-ficció. La donació va ser fruit de la voluntat de la seua germana, Montserrat Gort, qui va participar en una taula redona sobre l’artista juntament amb el poeta Amat Baró i el conservador del Morera Francesc Gabarrell. “És una manera de mantenir la seua obra unida i fer-la accessible al públic”, va afirmar Gort, i va admetre que “em faria il·lusió que estudiants d’art de la ciutat s’interessessin per la figura de Jordi”. Les seues intervencions van estar intercalades per lectures de poemes a càrrec de Gort, Amat i Carles M. Sanuy.
Entre les peces que inclou la donació, es troben els dibuixos de les diferents edicions de la seua sèrie més coneguda: Extractes del Manual de Supervivència Estel·lar; a més d’il·lustracions i exemplars de fanzines de Gort, autoeditats sota el seu propi segell, Autoedicions catalanes; diversos originals de còmics de la seua creació; així com dibuixos de les sèries Cartes del Tarot i Horòscop Xinès (1985). Paral·lelament, destaca la seua mítica creació titulada Excavacions Lleida 4527 (1986), que mostra una Seu Vella destruïda, descoberta arran d’unes excavacions arqueològiques del futur.
“La nostra missió és construir una col·lecció dels elements que formen part de la nostra cultura visual. Per això, volíem incorporar un llenguatge, de vegades, injuriat, com la historieta gràfica o el còmic”, va explicar el director del Morera, Jesús Navarro. “Suposa un llenguatge expressiu molt important i un element distintiu de la seua contemporaneïtat”, va afegir.