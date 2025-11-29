TELEVISIÓ
Tornen sèries clàssiques al Super3 com 'Bola de Drac Súper' o 'Pokémon', amb capítols nous
També retornen episodis mítics i d'altres d'inèdits
La plataforma 3Cat ha anunciat el retorn de sèries clàssiques al Super3 amb noves històries, reemissió de capítols mítics i la renovació d'altres.
Entre elles, destaca Pokémon, que s'incorpora la saga Journeys i les seues tres temporades completes. En total sumen 148 capítols, que s'estrenarà el 19 de desembre.
Per altra banda, els Barrufets també tornen a la cadena amb la recuperació dels capítols clàssics, però també amb d'altres renovats amb 3D.
Una altra de les sèries anunciades és Bola de Drac Súper amb la cinquena temporada i 55 capítols nous. Tanmateix, encara no se sap la data d'estrena. Els capítols d'aquesta saga sumen més de 600.000 reproduccions al Super3, i juntament amb Bola de Drac i Bola de Drac Z acumula més de 13 milions de reproduccions a la plataforma 3Cat. A l'octubre es va publicar la quarta temporada de la sèrie, que és la primera vegada que es dobla en català.
També en procés de doblatge s'hi troba One Piece, amb la que s'estan preparant 228 capítols corresponents a les temporades 7, 8, 9 i 10 de la sèrie.
Finalment, les Espies de Veritat tornaran al Super3 amb 156 capítols i episodis inèdits de la setena temporada. Encara no se'n sap la data d'estrena.