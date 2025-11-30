ENTREVISTA
Pau Culleré, autor de la nadala de SEGRE: «Hem trencat amb la nadala clàssica»
‘Un Nadal per estimar’ és la cançó que el Grup SEGRE llança demà per felicitar les festes. El tema està escrit i interpretat pel músic de Balaguer Pau Culleré i compta amb la col·laboració del cor de nens de l’escola de música lleidatana L’Intèrpret.
Quin missatge volia transmetre amb aquesta cançó?
He intentat crear un tema que parlés de com es viu el Nadal a Lleida. Volia reflectir en la lletra el seu paisatge tan característic i els trets que la identifiquen i, al mateix temps, reivindicar valors com la pau, l’amor i el fet d’estar en família, perquè és una època que convida a això.
Es tracta d’una nadala tradicional o és d’estil més modern?
La nostra idea era fer un tema modern i que animés a moure’s. Per a mi, ha suposat un petit repte perquè normalment faig música pop i indie, fins i tot amb algun toc de flamenc, però sempre amb un so més tranquil. Al final, es va convertir en una cançó una mica electrònica i pop, poso La Pegatina com a referència o fins i tot The Tyets o Figa Flawas. Quan em van proposar l’encàrrec ja em van avisar: “No volem ni una campaneta”, per la qual cosa vam haver d’aconseguir una nadala sense els seus elements clàssics, ni les seues fórmules habituals. Trencar una mica amb això també ha tingut la seua gràcia.
Va suposar un repte el fet de compondre-la pensant també en un cor?
Quan compons per a tu mateix –jo ho faig amb la guitarra– t’imagines la cançó d’una manera. Però crear-la pensant en una banda és un altre món, requereix altres arranjaments i un plantejament diferent. De fet, en una de les sessions de composició que vam fer al Taller de Músics, en què curso els meus estudis universitaris a Barcelona, vaig tenir l’oportunitat de mostrar-li la cançó a Dani Alegret, membre d’Els Amics de les Arts, i vam coincidir que un cor de nens li donaria molt més caliu al tema.
Recorda alguna anècdota de l’enregistrament a l’estudi?
Estava previst que la cançó es registrés en una hora, però el cor estava format per gairebé 40 cantaires que únicament havien tingut una setmana per estudiar-se les veus. Semblava difícil, però vam posar fil a l’agulla la professora del cor, Xènia Pérez, i jo per dirigir la sessió. Al final, vam estar unes tres hores. Jo vaig començar a trobar-me malament i, a l’arribar a casa, em vaig prendre la temperatura i estava a 38,7 de febre.
Ja fa un any i mig de la seua participació al talent show de TV3 ‘Eufòria’. Com li ha anat des d’aleshores?
La veritat és que Euròfia va tenir un gran impacte en la meua vida i salut mental. Quan vaig entrar al programa, vaig haver de posar els estudis en pausa, seguia cursant assignatures, però en menor mesura. Després vaig aconseguir posar-me al dia amb bones notes i ara és l’any de carrera de què més estic gaudint.
Està preparant nova música?
A part dels concerts, estic pensant en el meu Treball de Final de Grau: un disc. També tinc moltes cançons que trauré quan pugui i vulgui.