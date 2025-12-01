CELEBRACIÓ
La Vall de Boí festeja els 25 anys de la seua joia romànica
El municipi de la Vall de Boí ha commemorat durant aquest mes de novembre els 25 anys de la inscripció de les nou esglésies romàniques del municipi a la Llista de Patrimoni Mundial de la Unesco el 30 de novembre de l’any 2000. Aquest reconeixement va destacar el valor excepcional i únic d’aquest conjunt arquitectònic medieval, situant-lo en el focus internacional com un tresor cultural preservat al llarg dels segles en un entorn natural de bellesa excepcional. Ahir, el pavelló del nucli de Barruera va acollir un dinar popular per tancar els actes de celebració, al qual van assistir desenes de veïns que van voler recordar aquesta efemèride. Durant la celebració es va projectar un vídeo de les vuit esglésies i una ermita romàniques i del que va suposar per al territori fa 25 anys la declaració de la Unesco.