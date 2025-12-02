Ajornat un any, fins 2027, l’entrada en vigor del sistema de facturació digital 'Verifactu'
L’objectiu és reforçar la transparència fiscal i evitar pràctiques opaques, fent que qualsevol canvi quedi documentat mitjançant una factura rectificativa vinculada a l’original
El Govern ha aprovat aquest dimarts un reial decret que inclou l’ampliació en un any del termini per a l’entrada en vigor del sistema 'Verifactu', que promou la digitalització dels processos de facturació en les empreses, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri d’Hisenda.
El mateix president del Govern, Pedro Sánchez, ha estat qui ha avançat en una entrevista en 'Rac1' l’ampliació d’aquest termini, que es tracta d’un compromís adquirit amb la formació independentista Junts per Catalunya.
Estava previst que Verifactu fos obligatori a partir de l’1 de gener de 2026 per a empreses amb una facturació inferior a sis milions d’euros, i des de l’1 de juliol d’aquell mateix any per a més de 3,4 milions d’autònoms.
Tanmateix, ara aquests terminis s’allarguen un any, pel que se’ls exigirà a partir de l’1 de gener de 2027 per a empreses amb una facturació inferior a sis milions d’euros, i des de l’1 de juliol d’aquell mateix any per a més de 3,4 milions d’autònoms.
Impulsat per la Llei Antifrau, Verifactu regula els sistemes informàtics de facturació i persegueix més traçabilitat i garanties davant la manipulació en aquest tipus de processos.
Així, a partir del 2027, milions de pimes i autònoms estaran obligats a emetre les seues factures a través de software certificat, generant un registre únic, inalterable i traçable. L’objectiu és reforçar la transparència fiscal i evitar pràctiques opaques, fent que qualsevol canvi quedi documentat mitjançant una factura rectificativa vinculada a l’original.
Qualsevol correcció s’haurà de realitzar mitjançant una factura rectificativa vinculada a l’original, eliminant la pràctica habitual d’"esborrar i tornar a fer", que dificulta el control fiscal.
L’Agència Tributària ja ha posat a disposició d’autònoms, professionals i empreses l’aplicació gratuïta de facturació. Aquest formulari permetrà a autònoms, professionals i empreses amb un volum reduït de factures, generar-les de forma electrònica i enviar els registres de facturació directament a l’Agència Tributària.