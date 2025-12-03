GUARDONS
Ateneus de Ponent amb premi
Distingeixen el del Pallars Jussà per la Fira d’Entitats Trempolines. També l’Associació Alba de Tàrrega per la gegantona inclusiva Nona
Dos dels quatre Premis Ateneus 2025, guardons que concedeix des del 1989 la Federació d’Ateneus de Catalunya, van distingir ahir dos entitats socioculturals de Ponent. L’Ateneu del Pallars Jussà, a Tremp, es va emportar el premi al millor projecte ateneístic en una població petita pel projecte de Fira d’Entitats Trempolines, mentre que l’Associació Alba de Tàrrega va guanyar el nou Premi Protegim pel seu projecte sobre la gegantona inclusiva Nona.
En una gala a la sala La Paloma de Barcelona, van ser guardonats també el Casal de Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres, Maresme) pel millor projecte ateneista del 2025, Un batec cultural per a Llavaneres; i l’Ateneu Santfeliuenc (Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat) pel millor projecte en xarxa, Pilla’t de Sant Feliu.
El projecte de l’Ateneu del Pallars Jussà es va materialitzar en una jornada de trobada del món associatiu de Tremp, el passat 4 d’octubre, per ajudar les entitats de la localitat a donar-se a conèixer, reforçar les relacions entre si i visibilitzar el gran teixit associatiu del municipi. El jurat va destacar que “la fira és un exemple brillant de com la vida associativa pot convertir-se en motor de cohesió i identitat en municipis petits, generant comunitat, participació i orgull de pertinença”.
Així mateix, la cohesió social és un dels objectius del Premi Protegim atorgat a l’Associació Alba per la gegantona inclusiva Nona, adaptada en cadira de rodes. El projecte, que va nàixer en el marc del cinquantè aniversari de l’Escola Alba, convida especialment persones amb mobilitat reduïda o trastorn de l’espectre autista a fer-la ballar en festes i cercaviles, amb la qual cosa s’obren nous camins per a una cultura popular més accessible.
Guardó honorífic per a la il·lustradora Roser Capdevila
La Federació d’Ateneus de Catalunya va atorgar el premi honorífic a la il·lustradora Roser Capdevila (Barcelona, 1939) en reconeixement a “una de les figures més estimades i influents de la cultura catalana contemporània, creadora d’universos imaginaris que han marcat generacions”. El jurat va posar en relleu la coincidència entre els valors que inspira l’obra de Capdevila, creadora de Les tres bessones, i la tasca dels ateneus, és a dir, foment de la cultura, l’educació i la creativitat col·lectiva com a eines de transformació social.