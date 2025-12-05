LITERATURA
El llibre de l’emèrit es ven a Lleida “com qualsevol novetat”
Les llibreries lleidatanes tenen disponible des de dimecres les memòries del rei emèrit Joan Carles I, Reconciliación (Planeta), que s’està venent “com qualsevol altra novetat”, assenyalen des dels establiments. Abans de la publicació a Espanya –va sortir a França fa un mes–, els clients ja preguntaven si estaria disponible i ara li fan una ullada per “curiositat i morbositat”, apunten. Esperen que aquest cap de setmana augmentin les vendes i les reserves, i coincideixen que el perfil del seu lector supera els 55 anys.
En canvi, el llibre es troba al primer lloc dels més venuts a Amazon. Avui es preveu que Joan Carles I posi la seua veu al pròleg i al corol·lari de l’audiollibre, que arranca explicant que, malgrat que el seu pare sempre li va dir que no escrigués les seues memòries, ho fa perquè sent que li han “robat” la història. L’emèrit aborda les “desviacions sentimentals”, els vincles familiars i la relació amb Franco, el seu llegat i futur, així com la situació política a Catalunya.