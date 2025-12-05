Michael Jackson 'reneix' aquesta nit a la Llotja de Lleida: "El millor directe dedicat al rei del Pop"
Demà, en canvi, el 'cantaor' Miguel Poveda s'endinsarà al món nadalenc amb un espectacle de nadales
La Llotja de Lleida es converteix aquesta nit en l'epicentre de l'homenatge al rei del pop amb la presentació de l'espectacle "Michael's Legacy" avalat pel Club de Fans de Michael Jackson a Espanya, que el considera "el millor directe dedicat al rei del Pop". Els espectadors podran gaudir d'un muntatge que recrea amb precisió l'estètica i l'esperit dels concerts més emblemàtics de l'artista, en una proposta que combina música en directe, coreografies espectaculars i una escenografia curosament dissenyada.
La Jackson Dance Company porta a l'escenari un espectacle que reprodueix alguns dels moments més icònics de les gires de Michael Jackson, amb un cos de ball de gran format i veus en directe que prometen captivar els assistents a partir d'avui a les 21.00.
Una proposta nadalenca amb arrels flamenques
En contrast amb el ritme i l'energia de la proposta d'avui, demà la Llotja s'omplirà de l'esperit nadalenc de la mà de Miguel Poveda. El reconegut cantaor de Badalona presentarà "El árbol de la alegría", un recull íntim de nadales on ha participat en la composició de bona part dels temes. Acompanyat per la guitarra i els arranjaments de Jesús Guerrero, Poveda oferirà un viatge emocional pels seus records d'infantesa, les seves arrels familiars i l'essència del Nadal.
El concert de Miguel Poveda, també programat a les 21.00 hores, proposa una barreja equilibrada entre la tradició nadalenca i una visió contemporània d'aquesta celebració. Les composicions respiren llum, memòria i sentiment, mostrant la vessant més propera i versàtil d'un artista que s'endinsa en l'univers de les nadales amb una perspectiva personal.