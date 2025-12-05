Mor el periodista Alfonso Ussía als 77 anys
El periodista, columnista i escriptor Alfonso Ussía ha mort aquest divendres als 77 anys, segons han confirmat fonts de Vocento.
Alfonso de Ussía Muñoz-Seca (Madrid, 1948) va començar la seua carrera literària escrivint poesia satírica i aviat es va convertir en columnista a destacats diaris i revistes, com 'ABC', 'Diario 16', 'La Razón', 'Época', la mítica 'El cocodrilo’ i 'El Debate’, on escrivia de l’actualitat.
També ha treballat en programes de ràdio i televisió, per als quals ha creat personatges humorístics com Floro Recatado i el marquès de Sotoancho. Barreja de cronista mordaç, humorista d’estil clàssic i assagista incisiu, tota la seua obra reflecteix la seua visió crítica de la societat.
Entre els seus reconeixements figuren els premis González Ruano i Mariano de Cavia de Periodisme, el Jaime de Foxá de Literatura, la Ploma de Plata del Club de l’Escriptura, la Gran Creu de l’Ordre del 2 de maig o la Medalla d’Or de Madrid.
Com a autor, Ussía ha publicat més de 40 llibres com Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario', 'Tratado de las buenas maneras' i la sèrie 'Memorias del marqués de Sotoancho', amb títols com 'La albariza de los juncos’, 'El secuestro de mamá' i 'Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá'.