VIDEOART
Art sonor del lleidatà Albert Bayona, en una xarxa iberoamericana
El creador artístic lleidatà Albert Bayona no només compta amb una extensa trajectòria en l’àmbit del videoart sinó que, també com a música, ara també ha saltat a l’art sonor. Així, una de les seues últimes creacions, Compressionism, música 1 –procedent de la peça audiovisual original Uncanny Fantasy, revisada, ampliada i presentada de manera independent–, ha estat seleccionada per una plataforma d’art contemporani xilena, Radio i TV Suyai, per a la nova edició de la Convocatòria d’Art Sonor, destinada a creadors que exploren el so com a eina poètica, política i sensorial.
Entre totes les propostes internacionals rebudes, es van seleccionar únicament 33 peces –entre les quals la del videoartista lleidatà–, que formaran part del programa oficial i seran difoses a través de la xarxa de Radio i TV Suyai, amb distribució a tot Iberoamèrica.
Compressionism, música 1 s’articula com una exploració del compressionisme sonor, en la qual la tecnologia i la pèrdua d’informació es converteixen en llenguatge expressiu.
A partir de fragments de músiques preexistents, Bayona construeix una textura fragmentària i degradada que manté visibles les costures digitals. El resultat és un espai sonor inestable en el qual la compressió, la distorsió i el silenci reflecteixen la fragilitat de la memòria digital.