Art sonor del lleidatà Albert Bayona, en una xarxa iberoamericana

Caràtula de la peça d’art sonor ‘Compressionism’. - ALBERT BAYONA

El creador artístic lleidatà Albert Bayona no només compta amb una extensa trajectòria en l’àmbit del videoart sinó que, també com a música, ara també ha saltat a l’art sonor. Així, una de les seues últimes creacions, Compressionism, música 1 –procedent de la peça audiovisual original Uncanny Fantasy, revisada, ampliada i presentada de manera independent–, ha estat seleccionada per una plataforma d’art contemporani xilena, Radio i TV Suyai, per a la nova edició de la Convocatòria d’Art Sonor, destinada a creadors que exploren el so com a eina poètica, política i sensorial.

Entre totes les propostes internacionals rebudes, es van seleccionar únicament 33 peces –entre les quals la del videoartista lleidatà–, que formaran part del programa oficial i seran difoses a través de la xarxa de Radio i TV Suyai, amb distribució a tot Iberoamèrica.

Compressionism, música 1 s’articula com una exploració del compressionisme sonor, en la qual la tecnologia i la pèrdua d’informació es converteixen en llenguatge expressiu.

A partir de fragments de músiques preexistents, Bayona construeix una textura fragmentària i degradada que manté visibles les costures digitals. El resultat és un espai sonor inestable en el qual la compressió, la distorsió i el silenci reflecteixen la fragilitat de la memòria digital.

