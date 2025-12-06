AUDIOVISUAL
El film sobre els Girona es presenta l’11 a Barcelona
Documental basat en el llibre de la historiadora lleidatana Lluïsa Pla. Pròximament en televisions i plataformes
Ja està a punt d’entrenament, després de quatre mesos d’enregistraments i tres de muntatge, el documental històric sobre la família Girona, màxima protagonista de la revolució industrial a la Catalunya de finals del segle XIX i impulsora, entre altres grans obres d’infraestructures, del Canal d’Urgell i la línia fèrria Barcelona-Saragossa via Manresa i Lleida. El film, basat en el llibre Els Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX (Pagès Editors), fruit de la tesi doctoral de la historiadora de Bell-lloc Lluïsa Pla, es presentarà dijous vinent 11 de desembre en una sessió a la sala Cinesa-Diagonal de Barcelona, en un acte amb presència dels impulsors del projecte audiovisual, la productora Brutal Media, TVE i La Xarxa de televisions locals.
En aquest sentit, “està previst que pròximament el documental s’emeti en el circuit català de TVE i també a La Xarxa i diverses plataformes digitals”, va explicar a SEGRE Lluïsa Pla, que al film exerceix de conductora-presentadora de la història.
“El director, Sergi Martí, ha portat a terme una tasca molt important, ja que després de més de 30 hores de material gravat el film ha quedat entorn dels seixanta minuts, buscant sempre l’essencial de la història, sense perdre la informació bàsica i amb unes imatges espectaculars.” Pla va recordar en aquest sentit que Brutal Media és responsable de programes televisius tan populars com El foraster o Òpera en texans.
El documental exhibeix escenaris de Ponent vinculats a la família Girona, com la plaça Major de Tàrrega (on era la botiga dels fundadors de la saga, al XVIII), la casa canal de Mollerussa, el pont de ferro d’Agramunt o la finca del Castell del Remei, on van posar en marxa ja fa més d’un segle el celler vinícola, que va ser la primera a embotellar el vi a Catalunya.
El film combina entrevistes a especialistes i responsables del Canal d’Urgell o el Castell del Remei, amb la presència de l’actor Abel Folk donant vida a Manuel Girona.