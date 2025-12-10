PATRIMONI
Realitat virtual per visitar l’art del Palau de la Diputació
Prova pilot després de digitalitzar el saló de plens i l’escala noble de l’edifici
La diputació de Lleida va estrenar ahir una nova manera immersiva de visitar i conèixer la història i el patrimoni artístic que atresora l’edifici de la corporació provincial: unes ulleres de realitat virtual amb les quals, sense moure’s de lloc, es pot recórrer les pintures murals que decoren l’escala noble de la casa i el saló de plens. El president de la Diputació, Joan Talarn, va encapçalar la presentació d’aquest nou dispositiu en ple pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, atapeït d’arbres, llums i decoracions nadalenques. Es tracta d’una prova pilot de realitat virtual pensada per complementar les visites presencials a l’edifici històric que s’alça entre el carrer del Carme i la rambla Ferran i facilitar també l’accés digital a tots els ciutadans, ja que la idea és que pròximament s’implementi també al web corporatiu. El projecte és fruit de la col·laboració entre els serveis de Noves Tecnologies i d’Arqueologia de la institució. La responsable d’aquesta àrea, Pilar Vázquez, va descriure el contingut de la visita a través de les ulleres virtuals, d’entre 10 i 15 minuts de durada per a cada àmbit: l’escala noble de l’edifici, decorada el 1964 amb les pintures murals de l’artista de Tàrrega Jaume Minguell (1922-1991), que es van complementar el 2002 amb més metres quadrats de mural, a càrrec precisament d’un altre gran especialista d’aquesta tècnica, el seu fill Josep Minguell (1959); i el saló de plens, que llueix des del 1975 un gran mural d’un altre artista rellevant de Lleida, Víctor Pérez Pallarés (1933-2018). El director de Noves Tecnologies, Ivan Bertran, va explicar tot el procés per traslladar aquest patrimoni a l’entorn virtual amb un gran repte: “Que el resultat fos el més realista possible per a l’usuari.”
Per la seua banda, el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, va comentar que “a través d’aquesta nova tecnologia, ens podem endinsar en diferents espais amb més detall, més context i una narració que ajuda a valorar els elements emblemàtics de l’edifici”.
Finalment, Joan Talarn va explicar que “la difusió i conservació del patrimoni, que explica allò que som, sempre és una prioritat per a la Diputació; avui fem un pas més per atansar-nos als ciutadans, de la mà de les oportunitats que ens brinden les noves tecnologies”.