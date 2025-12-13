PATRIMONI
La Seu Vella, escenari d’un singular solstici d’hivern
El sol projecta la rosassa de Ponent sobre l’absis de la catedral una vegada a l’any
El presbiteri de la Seu Vella de Lleida acollirà dissabte vinent, 20 de desembre, la projecció solar perfecta de la rosassa de Ponent sobre l’absis. Es tracta d’un fenomen que només succeeix una vegada a l’any, durant el solstici d’hivern, que va ser descobert el 2024 pel fotògraf especialitzat en astronomia Ramon I. Canyelles. “Al llarg de l’any, he analitzat el naixement de la llum i el seu recorregut per tot el presbiteri, que juga des de l’entrada fins a l’absis”, explica Canyelles.
Per mostrar aquest curiós efecte que dona benvinguda a la nova estació, l’associació Amics de la Seu Vella organitza un acte el mateix dia 20, a partir de les 15.00 hores. “Primer, s’explicarà al públic què és el solstici i com es produeix i, després, tindrà lloc la projecció prevista al voltant de les 15.56 hores”, assegura Joan-Ramon González, president de l’associació. “Serà aleshores quan la llum del sol s’inclinarà cap a a baix, projectant la rosassa de manera perfecta”, afegeix Canyelles.
A més, la cita comptarà amb la col·laboració de la rapsoda Anna-Maria Giménez, qui ha compost dos sonets inspirats en aquest singular fenomen del qual serà escenari el temple lleidatà, i apunta que “aborden l’emocionant descobriment de la projecció i la seua cerimònia de presentació”.
“Quan es va construir aquest edifici, ja es va calcular perquè això succeís, fet que el fa molt singular. Creiem que pot donar un impuls a la candidatura del conjunt de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial de la Unesco”, afirma González.
Altres fenòmens lluminosos
Fenòmens lluminosos com el que acull dissabte vinent la Seu Vella també tenen lloc en catedrals com la de la Seu d’Urgell. En aquest temple, la projecció solar sol tenir lloc al voltant de les 12.00 del migdia, moment en què l’astre es troba en el seu punt més alt. Paral·lelament, la catedral de Palma de Mallorca acull dos vegades a l’any un joc lluminós pel qual el sol travessa la rosassa i projecta el seu reflex a la façana oposada. Destaquen també altres esdeveniments d’aquest tipus a Nova York (anomenat Manhattanhenge) o l’alineació solar a Abu Simbel, Egipte.