LITERATURA
Ferran Sáez i Mercè Ibarz, finalistes del Premi Finestres
Al millor llibre en català del 2025
La novel·la L’altra hipòtesi, de Ferran Sáez (la Granja d’Escarp, 1964), que l’octubre passat va ser la carta de presentació del nou segell editorial lleidatà Eclecta –impulsat des de la llibreria La Fatal–, i Una noia a la ciutat (Anagrama), de Mercè Ibarz (Saidí, 1954), figuren entre les deu obres finalistes del Premi Finestres de narrativa en català, dotat amb 25.000 euros i que distingeix al millor llibre publicat al llarg de l’any. Impulsat des de la Fundació Finestres, lligada a la companyia farmacèutica Ferrer, el guardó –que s’atorgarà al març– també es dona en la categoria de castellà. Sáez i Ibarz competiran amb els altres vuit títols finalistes: Lliçons d’abisme, de Mar Bosch Oliveras; La balada del vell món, d’Oriol Canosa; L’home que va vendre el món, de Melcior Comes; Virgil, de Quim Español; El gat i les estrelles, de Jordi Lara; Teoria del joc, d’Arià Paco; La intrusa, d’Irene Pujadas; i Escenaris, de Toni Sala. En castellà optaran al premi Marina Azahua, Horacio Castellanos, Celso Castro, Dahlia de la Cerda, Pedro Mairal, Constantino Molina, Fábio Morábito, Laura Ortiz, Tamara Silva i Silvana Vogt.