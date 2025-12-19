EQUIPAMENTS
La llar més tradicional
Obre a la Mariola la nova Casa de la Festa de la cultura popular catalana. Una iniciativa del Grup Cultural Garrigues
El Grup Cultural Garrigues inaugurarà dilluns a Lleida un nou espai dedicat a la cultura popular i tradicional catalana. Es tracta de la Casa de la Festa, nova subseu de l’entitat, al número 45 del carrer Indíbil i Mandoni, a la Mariola. L’estrena, a partir de les 20.00 hores, serà una festa oberta a tots els ciutadans (i especialment als veïns del barri), amb la participació dels elements de la cultura popular de l’entitat.
“Volem que sigui un espai de referència de la cultura popular a Lleida i comarques, i també d’atracció turística i divulgació, per això es podran programar visites guiades per al públic i escolars”, va explicar Joan Josep Mas, director del Grup Cultural Garrigues.
A la Casa de la Festa s’exhibiran figures com l’Àliga de la ciutat, el Lleó de Lleida, els capgrossos Tràdius i Tronada o gegants com Blanca i Anastasi, la Padrina Pepa i l’Armat de Lleida, entre altres, en un espai accessible i polivalent de 200 metres quadrats.
D’aquesta manera, l’objectiu també és organitzar tallers relacionats amb la cultura popular i formacions d’arts plàstiques, conferències i projeccions; fins i tot disposa d’un espai gastronòmic que vol aprofitar-se per difondre la cuina catalana i impartir formacions culinàries.
“La Casa de la Festa vol servir d’espai digne de conservació i exhibició de la imatgeria festiva, d’assajos i residència d’altres entitats, una sala visitable amb un projecte expositiu permanent; i també com un espai de transformació social al barri, un lloc obert a veïns i a entitats”, va afegir Mas.