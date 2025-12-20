Les pluges deixen registres d'entre 20 i 40 litres al litoral i prelitoral central sense incidències destacables
Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat i demana planificar els desplaçaments per carretera
Les pluges han deixat registres d'entre 20 i 40 litres aquest dissabte al litoral i prelitoral central de Catalunya -especialment a les comarques del Barcelonès, Maresme i Vallès Oriental- sense incidències destacables. A les 11.30 hores, destaquen els 43 litres de Sant Fost-Mas Llombart, els 39,6 litres de Badalona-Progrés, els 33,4 litres de Badalona-Museu, els 28,2 litres de Mollet o els 25,7 litres de Sant Celoni, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses a les comarques de Barcelona i Girona (amb possibilitat de xàfecs que deixin 20 litres en 30 minuts) i recomana planificar els desplaçaments per carretera."Les pluges intenses comencen a afectar bona part de Catalunya, especialment el litoral i prelitoral central i la Catalunya Central. Seguiu les previsions del Meteocat, planifiqueu els desplaçaments i consulteu Trànsit", ha avisat Protecció Civil en un missatge a X.
El Servei Meteorològic ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja fins diumenge al matí i l'ha rebaixat a moderat en les pròximes 24 hores a les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Baix Empordà i Alt Empordà.