Obren les comportes de Sant Llorenç de Montgai i la Mitjana de Lleida i el cabal del Noguera Pallaresa i el Segre es multiplica
Les administracions hidràuliques extremen la gestió dels embassaments per evitar avingudes descontrolades en les pròximes setmanes
Les pluges obliguen els titulars dels embassaments a fer maniobres per deixar espai a l'entrada de més aigua i, a Lleida, han comportat l'obertura de les comportes de l'embassament de Sant Llorenç de Montgai i de la Mitjana, al riu Segre aigües amunt de Lleida. Aquestes operacions han disparat el cabal del riu, que s'ha multiplicat per quatre des del diumenge i ha passat de 24 metres cúbics per segon l'1 de febrer a 84 metres cúbics aquest dimecres al matí. Aquesta xifra suposa cinc cops més d'aigua que la mitja del cabal del Segre a Lleida durant el passat 2025.
Aquesta situació es produeix quan les capçaleres dels rius estan batent rècords d'acumulació de neu, que quan les temperatures s'elevin es desfarà i es calcula que al menys el 50% anirà a parar a rius i afluents. La precaució és màxima i les administracions hidràuliques (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a Lleida, i Agència Catalana de l'Aigua a les conques internes de Catalunya) han d'extremar la gestió de cabals per evitar avingudes descontrolades en les pròximes setmanes.