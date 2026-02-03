Una empresa lleidatana d'ascensors busca ampliar la seua plantilla: són 3 empleats i en busquen 7 o 8 més
L'empresa lleidatana La Seu, especialitzada en elevadors, haurà de gestionar 1.800 instal·lacions addicionals a la província
L’empresa d’ascensors lleidatana La Seu assumirà el manteniment i reparació d’unes 1.800 instal·lacions procedents d’una altra firma d’elevadors de la demarcació que té previst cessar la seua activitat aquest mateix mes.
Per poder assumir aquesta tasca, l’empresa que actualment gestiona unes 200 instal·lacions a la província, compta amb una plantilla directa de tres treballadors i preveu ampliar-la en els propers mesos per incorporar entre 7 i 8 empleats més.