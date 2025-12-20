Mor Joaquim Arenas, un dels pares de la immersió lingüística del català, als 87 anys
Mestre i pedagog, és considerat un dels artífexs de l'Escola Catalana i va ser Creu de Sant Jordi el 2003
El mestre i pedagog Joaquim Arenas i Sampera (Mataró, 1938) ha mort als 87 anys. És considerat un dels pares de la immersió lingüística del català i artífex de l'Escola Catalana.
Entre les seues responsabilitats, hi destaca ser el cap del Servei d'Ensenyament del Català entre 1983 i 2003, i rector de la Universitat Catalana d'Estiu el 1995.
Alhora, va assessorar els governs de Bolívia i Guatemala en la adhesió de les llengües indígenes al sistema escolar, i ha publicat nombrosos llibres sobre educació i llengua.
Joaquim Arenas va rebre la Creu de Sant Jordi el 2003, la Medalla d'Honor del Parlament el 2022 i el premi especial del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig, que atorga Plataforma per la Llengua, també el 2022.
Entre els missatges a les xarxes socials, hi destaquen les paraules d'Òmnium Cultural a la plataforma X: "Avui ens deixa una de les figures més importants per a la llengua catalana. Joaquim Arenas, un dels pares de la immersió lingüística. I qui també va ser coordinador general i director de l’equip pedagògic de la Delegació d’Ensenyament Català d'Òmnium als anys setanta".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu condol afirmant que "Catalunya perd una de les persones que amb més compromís i sentit de país ha contribuït al nostre model educatiu i lingüístic". També destaca que Joaquim Arenas va ser "una figura clau per preservar el català durant el franquisme i fer-ne una llengua inclusiva, de tots i totes, durant la democràcia".
L'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat el paper d'Arenas com "l'impulsor de la immersió lingüística i del model d'escola del nostre país". "Ens deixa un llegat de compromís insubornable amb la llengua i amb Catalunya. Descansi en pau", ha conclòs Aragonès.