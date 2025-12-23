LLIBRES
“Vull ‘il·luminar’, donar visibilitat a la dona gran que es rebel·la”
Gemma Ruiz presenta a Lleida la seua nova novel·la, ‘Una dona de la teva edat’
Una esposa i mare exemplar que, superats de llarg els cinquanta anys, decideix viure d’una forma totalment oposada a com ho havia fet fins ara. Aquesta és la decisió de la Kate, la protagonista d’Una dona de la teva edat (Proa), la nova novel·la de la periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà (Sabadell, 1975), que ahir va presentar a la llibreria La Fatal de Lleida en una activitat que “m’encanta, m’agrada el contacte directe amb el lector, és com tornar-li la confiança per haver-me llegit”. Al seu nou llibre, l’autora parla de la llibertat d’aquesta dona per sortir del carril establert en l’estereotip patriarcal i recuperar la seua passió juvenil per l’escultura. “Però no reivindico res, el que vull és visibilitzar un tipus de dones, envalentides per la força de l’experiència, que un dia decideixen posar en pràctica aquesta rebel·lió; il·luminar aquestes protagonistes que sovint queden en la foscor”, va explicar l’autora. Periodista cultural de TV3 des de fa gairebé trenta anys, Ruiz va confessar que “sempre em vaig imaginar una protagonista nord-americana, a la ciutat més cinematogràfica, Nova York, però al final la vaig portar a Venècia, lluny del seu entorn familiar, per la qüestió de l’art, la passió de la Kate, i també perquè a la novel·la volia mostrar la cara B d’una ciutat tan turística i que pateix una turistificació que l’està matant”. D’altra banda, Ruiz avisa que “no és una novel·la per a dones, una etiqueta que només s’utilitza amb les escriptores i no amb els escriptors, que sembla que només ells escriuen per a un públic universal, però sí que m’agrada fer broma assegurant que per a molts lectors homes aquesta història és ideal per entendre’ns, a les dones, trobaran respostes a aquella expressió de qui us entengui, que us compri”. L’escriptora, guanyadora fa tres anys del Premi Sant Jordi amb Les nostres mares, va criticar l’actual onada reaccionària que reivindica la tornada de la dona a la llar, que als Estats Units es visibilitza a les xarxes amb el moviment trad wives, les esposes tradicionals. “Les que ho decideixen i ho acaten s’acabaran adonant de les trampes d’aquest prototip, d’aquesta gàbia, d’aquesta voluntat de voler-nos tornar a tancar a la cuina. Aquestes influencers que sembla com si acabessin de munyir una vaca i treure un pastís de nabius del forn no són en realitat mestresses de casa sinó empresàries que es guanyen molt bé la vida amb aquest engany”.