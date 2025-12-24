ENTITATS
Premi ‘La Lira Vella’ de l’Ateneu del Pallars als pagesos de la comarca
L’Ateneu del Pallars va entregar dissabte passat la tercera edició del premi La Lira Vella a la comissió de Sant Antoni Abat de Tremp com a entitat representant de la pagesia a la comarca. L’Ateneu va voler rendir així un reconeixement al primer sector econòmic del Pallars Jussà, a què està fortament vinculat. El president de l’Ateneu, Jaume Gelonch Roca, va entregar la distinció a Josep Molins com a representant de la comissió. En un acte al qual va assistir nombrós públic, aquest va agrair el premi i va recordar que “quan es van crear els primers ateneus populars pel territori hi havia majoritàriament pagesos”, una situació que ara ha canviat amb el descens dels professionals que es dediquen a aquest sector. Per la seua part, Gelonch va destacar la importància per a la comarca de la festivitat de Sant Antoni Abat. El guardó, una peça escultòrica que reprodueix la lletra L, de La Lira, està elaborat de forma artesanal amb fusta de l’antic teatre de La Lira Vella. Val a recordar que aquest guardó es va estrenar el 2023 distingint la revista digital La Mira, mentre que l’any passat va premiar l’Orfeó de Tremp.
D’altra banda, en el marc de l’assemblea anual d’aquesta entitat sociocultural nascuda a finals del 2022, es va fer balanç de la trentena d’actes organitzats o acollits als llarg de l’any, en especial la primera edició del festival musical Vallderock, amb grups locals.