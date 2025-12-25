El temporal deixa registres de vint centímetres de neu nova a 2.000 metres sense incidències destacades
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 32 trucades per pluja, neu i onatge i 18 carreteres segueixen afectades
El temporal d'aquest dijous ha deixat registres de fins a vint centímetres de neu nova a cotes altes de 2.000 metres sense incidències destacades, segons Protecció Civil. Els gruixos més rellevants s'han registrat a la Coma i la Pedra (Solsonès), a 2.000 metres, amb 21 centímetres; al Cadí Nord (Cerdanya), a 2.143 metres, amb 16 centímetres; a Núria (Ripollès), a 1.971 metres, amb 13 centímetres, o a Salòria (Pallars Sobirà), a 2.451 metres, amb 10 centímetres. També hi ha hagut, però, acumulació de neu a cotes baixes, com els 2 centímetres de Falset (Priorat) a 383 metres.
Des que ha començat l'episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 32 trucades per pluja, neu i onatge, la majoria des de l'Alt i el Baix Empordà i el Solsonès.
Segons el Servei Català de Trànsit, a dos quarts de deu de la nit d'aquest dijous hi havia 18 vies afectades per la neu, sobretot a la demarcació de Lleida, amb l'obligació de portar cadenes a la C-28 al Port de la Bonaigua, a l'N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya i a la C-38 a Molló. A la demarcació de Barcelona, es manté tallada la BV-4024 entre Bagà i el coll de Pal.
Durant aquesta matinada es preveu una intensificació de les nevades i gruixos importants de neu a Coll d'Ares, Camprodon-Vallter, Planoles-Toses, el Port de la Bonaigua, el Port del Cantó, el Coll de Perves, la C-16 al Túnel del Cadí, la C-1412, el Coll de Comiols, el Port del Comte i les comarques del Pallars Sobirà, la Cerdanya i la Vall d'Aran.
Acumulacions de fins a 200 litres de pluja per metre quadrat en 24 hores
En aquest escenari, Protecció Civil manté la crida a la prudència les pròximes hores i el dia de Sant Esteve pels avisos d'acumulació de pluja, de fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores, al nord-est del país i el fort onatge a l'Alt i Baix Empordà, amb avisos de 6 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A banda, hi ha avisos de menys rellevància per neu, vent i intensitat de pluja.
El Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) està en fase d'alerta i es preveu que al llarg de la nit, matinada i tot divendres les precipitacions puguin ser constants i acumular quantitats destacades a les comarques de Girona (més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores). Al llarg de tot l'episodi, fins dissabte, es podran superar els 200 litres per metre quadrat en 24 hores a zones de l'extrem nord-est del país.
Possibles crescudes de rius i mala mar
A banda dels avisos per acumulació de pluja, es mantenen vigents els avisos per intensitat de pluja (més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora) a les comarques del prelitoral i litoral central i nord, i localment és possible que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta. Durant aquest episodi, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu la possibilitat de crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, especialment a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià.
D'altra banda, pel que fa a l'estat de la mar, la probabilitat de fort onatge augmentarà significativament les properes hores i fins dissabte, 27 de desembre, i es poden produir onades superiors als 4 metres (mar brava) a tot el litoral, amb especial rellevància al litoral nord (Alt i Baix Empordà). Així, l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és d'un nivell de perill de 6 sobre 6.
Fins a 50 centímetres de neu nova al Ripollès
Finalment, també hi ha vigents avisos per vent fort la propera matinada al litoral central i per neu. Es manté en prealerta el pla Neucat ja que continuen les previsions de nevades per aquesta nit i matinada i fins demà, amb possibilitat de gruixos de més de 5 centímetres a cotes superiors als 600 metres a l'Anoia, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Ripollès, la Segarra i la Terra Alta. La cota de neu oscil·larà entre els 400 i 600 metres a l'altiplà Central i Prepirineu occidental, els 300 metres al terç sud, i els 1.200 metres al Pirineu oriental.
Per demà es mantenen també les previsions de nevades, on el fenomen persistirà fins al migdia a la comarca de la Terra Alta i durant tot el dia al Prepirineu Occidental, especialment a la comarca del Ripollès. S'afegeixen les comarques de la Cerdanya i el Berguedà. Es poden acumular gruixos de més de 2 centímetres a cotes superiors als 400 metres. La cota de neu rondarà els 1.300 metres al Pirineu oriental i els 300 metres a la Terra Alta. Al Ripollès, s'acumularan més de 50 centímetres de neu nova per sobre de 2.000 metres.