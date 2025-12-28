LLIBRE
El lleidatà Arnau Barios revela en català la vida de Tolstoi
Primera traducció del rus i l’anglès de la nova biografia de l’escriptor
Lev Tolstoi (1828-1910) va arribar a Moscou el 1853 amb tres objectius clars: jugar a cartes, casar-se i assolir un càrrec públic. Només va aconseguir el primer. I es va arruïnar amb el joc. Aquesta és una de les múltiples anècdotes sobre l’escriptor rus que es poden gaudir a Vida de Tolstoi. Un assaig de lectura, que acaba de publicar el nou segell lleidatà Eclecta Editorial. El llibre és obra del professor de la Universitat d’Oxford Andrei Zorin (1956), un venerat intel·lectual rus i divulgador mediàtic al seu país, que va llançar aquesta nova i singular biografia de l’autor de Guerra i pau el 2020, en una doble edició pròpia en rus i en anglès. Ara, de la mà del filòleg i traductor lleidatà Arnau Barios (Térmens, 1989), es pot llegir en català la primera traducció internacional d’aquesta obra d’“un personatge que va tenir una vida de novel·la, desbordant”.
Barios, que des de fa un any i mig imparteix classes de català a la Universitat de Varsòvia, a Polònia, va viure anteriorment durant gairebé una dècada a Rússia, entre Moscou i Sant Petersburg. Aprofitant la seua tornada a casa durant les festes nadalenques, demà dilluns té previst presentar aquesta obra a la llibreria La Fatal de Lleida (19.00 h). El traductor va explicar a SEGRE que quan va llegir el llibre “em va sorprendre el rigor de l’autor i la seua capacitat per situar Tolstoi dins del seu context històric i cultural en un text divertit, amè i de molt bon llegir”. De fet, Barios va assegurar que “cada llibre que publica Zorin, un autèntic savi d’escriptura viva i captivadora, es converteix en un esdeveniment editorial a Rússia”. D’aquí el seu immediat interès per traduir-lo al català, “un mercat en el qual no hi havia res biogràfic sobre Tolstoi” (Eclecta té previst publicar el maig de l’any que ve la versió en castellà). Una carència ara feliçment reparada per conèixer la vida i peripècies “del que sens dubte va ser el primer gran autor de fama mundial, el de més vendes de llibres en vida, per sobre de figures coetànies que potser ens sonen més, com el britànic Charles Dickens o el francès Victor Hugo”.
Una vida fascinant
Barios va quedar captivat per aquest text, “un retrat complet d’un escriptor de vida fascinant, digna de les novel·les que escrivia”. Des de la del jove malgastador, nascut en una família aristocràtica, que s’arruïna jugant a cartes a Moscou i s’enrola en la guerra de Crimea fins al pensador, l’anarquista cristià, el pacifista (“de fet, va ser l’impulsor de la cultura de la no-violència i Gandhi, amb el qual va arribar a escriure’s, l’admirava”, va comentar Barios) i el fundador al final de la seua vida d’un moviment cristià, gairebé una secta, que va tenir ressò mundial durant gairebé mig segle. “Per la contradicció entre la seua vida de fama i els seus principis, amb 82 anys es va escapar de casa en ple hivern i va acabar acollit en una estació ferroviària. Però la premsa se’n va assabentar i el va convertir de nou en un fenomen mediàtic abans de morir al cap de pocs dies per una pneumònia. Sempre els seus actes van provocar l’efecte contrari que perseguia”, va afegir Arnau Barios.