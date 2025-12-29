Ordeig mostra "màxim respecte i empatia" amb les tractorades i defensa que no es pot fer "tot de cop"
El conseller espera que aquesta setmana estigui feta la seqüenciació del brot de PPA per saber l'origen
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha mostrat "màxim respecte i empatia" amb les tractorades que ha convocat aquest dilluns Unió de Pagesos i ha defensat que no es pot fer "tot de cop". En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha assegurat que els primers pagaments dels ajuts pels brots de dermatosi nodular, una de les qüestions que reclama el sector, es faran aquesta setmana i la resta "a principis de l'any que ve".
"Més ràpid hauria sigut impossible", ha afirmat. Sobre la pesta porcina africana (PPA), ha esperat que aquesta setmana estigui feta la seqüenciació per saber l'origen del brot i "descartar definitivament" la teoria del laboratori.
Ordeig ha defensat que la seqüenciació requereix un "procés laboriós" i s'ha compromès a anunciar-ho un cop ho tinguin. En aquest pas hi participa un laboratori europeu, el Ministeri i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB).
En relació amb les protestes dels pagesos d'aquest dilluns, que tenen com a principal reivindicació la gestió de la fauna cinegètica, Ordeig ha admès que és un àmbit on "calia actuar des de fa molt de temps", però ha defensat que els "resultats" no arribaran "en quatre dies". "Hem de fer un punt d'inflexió, sí. El farem, sí", ha respost.