ARTS
Juneda celebra 10 anys de temporada teatral estable
Nou cartell fins al maig amb vuit obres al Teatre Foment. Amb Maria Molins, Roger Coma i Dafnis Balduz, entre d’altres
Propostes teatrals amb noms populars de l’escena i la televisió catalanes com Maria Molins i Roger Coma, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer o Dafnis Balduz formaran part del cartell del primer semestre del Teatre Foment de Juneda, que celebra aquest 2026 deu anys de temporada teatral estable sota el lema El Foment celebra. El Foment emociona. Una temporada que reafirma el teatre com un espai viu, necessari i compartit, i que aposta per una programació diversa i de qualitat, amb vuit propostes fins al maig (també amb dansa i música), i tres cites més de teatre familiar.
El nou curs arrancarà el 17 de gener vinent amb el muntatge Finita la Commedia, a càrrec de Juneda Incursió Social, un projecte singular i experimental que incideix en col·lectius vulnerables que, a través de les arts escèniques, es converteixen en creadors i protagonistes d’una experiència teatral. La programació seguirà el 24 de gener amb el monòleg humorístic Vaques flaques, de Marc Serrats.
L’accent musical de la temporada arribarà el 7 de febrer amb l’espectacle Men in Swing canta Sinatra, amb els èxits clàssics de La Voz. El 28 de febrer serà el torn de Dafnis Balduz amb Qui va matar el meu pare, un monòleg que parla de la injustícia social i les desigualtats.
Al març, el Teatre Foment acollirà el dia 14 la proposta de dansa, acrobàcies i humor Un poyo rojo; i el 28 la comèdia Göteborg, protagonitzada per Maria Molins i Roger Coma. L’espectacle documental i multidisciplinari Jovent, de Mambo Project, l’11 d’abril, i la comèdia Plaer culpable, original de la lleidatana Lara Díez Quintanilla i amb Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer, el 16 de maig, tancaran la temporada.