GUARDONS
Animac atorga l’Animation Master 2026 al cineasta alemany Andreas Hykade
La 30a edició d’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, que tindrà lloc a Lleida del 20 al 23 de febrer, ha concedit el Premi Animation Master 2026 a Andreas Hykade (Alemanya, 1968), un dels creadors més reconeguts de l’animació d’autor europea contemporània. Amb més de 30 anys de trajectòria, Hykade ha firmat una filmografia destacada amb títols com We Lived in Grass (1995), Ring of Fire (2000), Love & Theft (2010), Nuggets (2015) i Altötting (2020), seleccionats i premiats a nombrosos festivals internacionals. Paral·lelament, i especialment a partir de la seua experiència com a pare, ha desenvolupat una important producció dirigida al públic infantil, entre la qual destaca la sèrie TOM & the Slice of Bread with Strawberry Jam & Honey, una de les més populars a Alemanya. A més de la seua tasca com a cineasta, Hykade és responsable de direcció d’animació a l’Animationsinstitut de la Filmakademie Baden-Württemberg i ha col·laborat amb autors com Regina Pessoa o Julia Ocker. Com a part de l’homenatge, Animac programarà una retrospectiva de la seua obra i una masterclass per a estudiants i professionals. Aquesta edició de la mostra girarà entorn del lema Things change, amb una programació que combinarà projeccions, formació i espais professionals.